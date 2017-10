Microsoft Edge kommer til iOS og Android

Selv om Microsofts satsing på Windows-baserte smartmobiler i beste fall er nede i en dyp bølgedal, ønsker selskapet å være relevante på de mobilplattformene som faktisk etterspørres, altså Android og iOS. Først og fremst handler dette om bedre integrasjon mellom slike enheter og Windows 10 på pc-er.

I går kunngjorde selskapet at selskapets nyeste nettleser, Edge, skal komme til både Android og iOS. Allerede er en testutgave tilgjengelig for iOS, mens en tilsvarende utgave for Android skal komme i nær framtid.

De nye Edge-utgavene skal tilby kjent funksjonalitet som leselister, lesevisning og favoritter. Men det er muligheten for å fortsette nettleserøkten på en annen enhet, for eksempel pc-en, som er hovedattraksjonen. Dette er noe Apple har tilbudt gjennom Handoff og Continuity mellom iOS og MacOS ganske lenge, men ikke med støtte for Windows 10.

Foreløpig vil de nye Edge-utgavene ikke ha støtte for iPad eller Android-baserte nettbrett.

Uten Microsofts nettlesermotor

Det at Edge for iOS bruker operativsystemets WebKit-motor, gjennom WKWebView, overrasker ikke. Apple tillater ikke at iOS-nettlesere leverer med egne motorer tolkning av kode.

Men at Edge for Android er basert på Googles Blink istedenfor Microsofts egen EdgeHTML, er derimot overraskende. Dette betyr altså at Edge for Android leveres med en separat Blink-motor, og ikke benytter den innebygde Android WebView-kontrollen.

Microsoft forklarer dette med at en webplattform er en kompleks samling med teknologi som på mange måter dupliserer aspekter ved hele operativsystemet i én eneste app. I Windows 10 har selskapet valgt å basere mye av denne Edge-funksjonaliteten på tilsvarende funksjonalitet som allerede tilbys av det underliggende operativsystemet.

Å gjenskape dette på andre plattformer er nok ikke bare enkelt, og siden EdgeHTML er så sterkt knyttet til Windows 10, har det vært enklere for Microsoft å velge en motor som allerede har den nødvendige funksjonaliteten innebygd.

Microsoft forklarer valget av Blink framfor WebView med at denne tilnærmingen gir selskapet mer kontroll og bedre ytelse. Det loves samtidig at Edge for Android skal komme i en ny versjon i samme takt som nye Blink-utgivelser kommer, altså hver sjette uke.

For webutviklere betyr dette at både Edge og Chrome for Android vil behandle webinnhold identisk. Hvordan de nye Edge-versjonene kan gjenkjennes av webservere og -applikasjoner, er oppgitt her.

Mer moden «launcher»

Microsoft kunngjorde i går at selskapets grafiske brukergrensesnitt for Android, Arrow Launcher, er i ferd med å bli voksent. Appen har blitt døpt om til Microsoft Launcher og er nå tilgjengelig i en ny testutgave med nye design og støtter for blant Continue on PC. Det vil si at brukeren enklere kan fortsette å jobbe med de samme dokumentene eller bildene, dersom man velger å legge fra seg mobilen og bruke en Windows 10-basert pc i stedet.

