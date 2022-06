– Forbrukerrådets gjennomgang viser hvordan Google dytter brukerne til å velge bort eget personvern gjennom bruk av manipulerende design, uklart språk og villedende og skjulte valg.

Det skriver Forbrukerrådet i en pressemelding torsdag.

Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, har selv opprettet ny Google-konto mens de gjorde undersøkelsene.

– Det som slo meg er måten de underkommuniserer veldig hva du faktisk takker ja til. Du takker for eksempel ja til logging av app- og nettaktivitet. Det høres veldig ufarlig ut, men det de kunne ha sagt, er at nå gir du oss tillatelse til å spore deg på tvers av alle apper og nettsider, sier Myrstad på telefon til Digi.no.

Nå har de sendt en klage til Datatilsynet, om det de beskriver som manipulasjon og overvåking.

– Personvernlabyrint

– Det kreves kun ett klikk for å «akseptere» til at selskapet kan overvåke deg, spore deg på tvers av plattformer og bruke informasjonen om deg i markedsføring. Hvis du ikke aksepterer dette tvinges du inn i Googles personvernlabyrint, hvor faren for å velge bort egne rettigheter er stor, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet i pressemeldingen.

Han mener det er så godt som umulig å beskytte seg fullstendig mot sporing.

– Google gjør svært god butikk på å overvåke og sammenstille informasjon om oss, slik at de kan målrette markedsføringen når vi er mest mottakelige. Dette bryter ikke bare med vår rett til privatliv, men gjør oss sårbare for manipulasjon, diskriminering og svindel, og skader både oss forbrukere og samfunnet som helhet, sier Myrstad.

Europeisk samarbeid

Sammen med forbrukerorganisasjoner fra Danmark, Sverige, Tyskland, Nederland, Frankrike, Hellas og Tsjekkia, har Forbrukerrådet koordinert klagene, som er sendt til de respektive landenes datatilsyn.

Myrstad mener det er mange fordeler ved å samarbeide om klagene.

– Vi sender et sterkt signal til Google om at dette ikke bare er et norsk fenomen, vi får økt synligheten, og viser at mange står bak budskapet. Det kan være med å trigge en bredere regulatorisk saksbehandling, sier Myrstad på telefon til Digi.no.

Fordi klager som handler om personvern skal behandles i det landet selskapet som har blitt klaget inn har kontorer, havner mange av klagene på teknologigiganter hos det irske datatilsynet.

Klagene støver ned hos Irland

– Det er ikke til å skyve inn under en stol at det har vært krevende at Irland ender opp med alle klagene. Det har skapt en flaskehals i håndhevingen av reglene, sier Myrstad til Digi.no.

Også i 2018 sendte Forbrukerrådet en klage om Google, den gang først og fremst om Googles bruk av lokasjonsdata. Klagen havnet hos det irske datatilsynet, der den fortsatt ligger til behandling.

– Mens klagene støver ned i Irland fortsetter teknologiselskaper, slik som Google å overvåke og sammenstille informasjon om oss. Vi forventer nå at datatilsynene følger opp og ser til at selskapene blir holdt ansvarlige, sier Myrstad i pressemeldingen.

Håpet er at når flere klager sendes samtidig, vil det utløse en bredere høringsrett.

– Vi risikerer jo selvfølgelig at også denne klagen havner hos det irske datatilsynet, men det er vår plikt som interesseorganisasjon å melde ifra, selv om ikke håndhevingsmekanismene er gode nok, sier Myrstad til Digi.no.

Legger opp til samarbeid med de andre datatilsynene

Datatilsynet bekrefter å ha mottatt klagen i en kort pressemelding.

– Vi har mottatt klagen, og vil nå vurdere hvordan vi går videre fram. Flere datatilsyn i Europa har også fått klage fra sine forbrukermyndigheter, og det er derfor naturlig at vi ser på hvordan vi kan jobbe best mulig sammen i denne saken, sier konstituert direktør i Datatilsynet, Janne Stang Dahl.