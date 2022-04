Forbrukerrådet vil ha slutt på høye pengekrav rundt nettbrett i skolen

Hvert år opplever foreldre å få høye pengekrav fra skoler da barn har hatt et uhell med læringsbrettet, ifølge Forbrukerrådet. Det vil de nå ha en slutt på.

– Noen foreldre forteller om regninger på opp mot 3000 kroner. Jussen er klar på dette punktet. Så lenge skaden skyldes et uhell, kan ikke barna holdes ansvarlig. De minste barna vil neppe kunne holdes ansvarlig uansett, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Som de fleste vet, er kombinasjonen barn og skjørt teknologisk utstyr ganske utfordrende. Da er det slik at disse læringsbrettene lever ganske risikofylte liv i barnehender, skriver Forbrukerrådet.

Skal mye til

Forbrukerrådet er gjort oppmerksom på at skolene ofte sender krav til foreldre om å dekke kostnadene dersom barna har hatt et uhell og skadet nettbrettet sitt.

Iversen sier at det skal mye til for å holde et barn erstatningsmessig ansvarlig for en skade, samt at det kun er når barnet virkelig har utagert at skolen kan legge regninga i foreldrenes postkasse.

– Har barnet skadet nettbrettet med vilje, altså kastet det i do eller brukt det som frisbee, da kan det ha seg sånn at mor og far må punge ut. Har barnet derimot hatt et uhell, kan ikke skolen kreve at du betaler for det, sier han.

Kommer med flere råd

Iversen kommer samtidig med flere råd dersom en har et barn som kommer hjem og sier at nettbrettet har blitt ødelagt.

– Ikke betal kravet fra skolen om det skulle komme i postkassa. Be om en begrunnelse. Understrek når du snakker med skolen at uhell ikke utløser noen erstatningsplikt og at skolen selv må bevise at barnet handlet uforsiktig da læringsbrettet ble ødelagt. Du kan også be skolen kontakte kommuneadvokaten for en vurdering av saken, eller ta kontakt med Forbrukerrådet for tips og veiledning, sier han.