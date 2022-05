Forskere har avdekket hvilken teknologigigant som samler inn mest data om brukere – og hvem som samler inn minst

Det er en kjent sak at samtlige teknologiaktører som tilbyr digitale produkter og tjenester henter inn data om brukere, men det er til dels store forskjeller i praksisen mellom de ulike selskapene. Det har forskere nå sett nærmere på.

VPN-leverandøren Atlas VPN analyserte data som samles inn av de fem hovedaktørene Google, Facebook, Twitter, Amazon og Apple og har publisert funnene i en fersk rapport.

Google på topp

Arbeidet ble gjort ved blant annet å finkjemme personverndokumentene som de respektive selskapene har lagt ut på plattformene sine – som mange brukere ikke nødvendigvis finleser.

Atlas VPN kom frem til at Google samler inn det høyeste antallet datapunkter om brukerne, med 39.

– De samler inn navnet ditt, telefonnummeret, betalingsinformasjon dersom man har foretatt betalinger gjennom Google, e-postadresser, e-poster du sender og mottar, filmer, bilder, dokumenter, regneark du har lagret og YouTube-kommentarene dine, skriver Atlas VPN om selskapet som inntok førsteplassen.

Bak følger Twitter, Amazon og Facebook. Disse henter inn henholdsvis 24, 23 og 14 datapunkter om brukere, ifølge analysen. Den minste mengden data hentes inn av selskapet som ofte skryter av stort fokus på personvern, Apple, som kun samler inn 12 datapunkter om brukerne.

Tallene er altså primært basert på opplysningen som oppgis i personverndokumentasjonen til de ulike selskapene, og hvor mye data som reelt sett samles, avhenger selvsagt av flere faktorer – som for eksempel tillatelser som gis av brukerne.

Google ligger på topp og Apple ligger på bunn når det gjelder datainnsamling, ifølge Atlas VPN. Foto: Atlas VPN.

– Baserer hele sin business på data

Selskapene tilbyr også ulike typer tjenester og funksjonalitet, og det er derfor logisk at det er visse forskjeller mellom dem. Likevel kan tallene fungere som en generell pekepinn for de som er mer opptatt av personvern og datainnsamling enn gjennomsnittet.

– Uansett hvilket selskapet du velger, lagrer de i alle fall noe informasjon om deg og dine aktiviteter. Men noen, som Google, baserer hele sin businessmodell på data, så de samler inn alt mulig under solen. Andre, som Apple, har det meste av sin omsetning fra salg av kostbar maskinvare, som setter dem i stand til kun å samle inn så mye data som er nødvendig for å opprettholde kontoen din, skriver Atlas VPN.

Selskapet peker på at noe av grunnen til at Facebook ligger lavere enn man muligens skulle tro, er de personvernrelaterte skandalene selskapet har vært involvert i tidligere.

Personvernreguleringer blir også stadig strengere globalt. Som Digi.no har skrevet. har det for eksempel nylig blitt avslørt via interne dokumenter at Facebook selv ikke har god nok oversikt over hvordan dataene brukes til at de kan etterkomme alle kravene fra regulatorer.