Forskere har laget et nettverk av hjerner som lar flere personer «sende tanker» til hverandre

Nettstedet MIT Technology Review melder nå om et nytt forskningsprosjekt som ved første øyekast kan høres ut som det er hentet fra en science fiction-film.

En gruppe forskere ved har nemlig laget noe kaller «BrainNet», et nettverk bestående av menneskelige hjerner som kan sende informasjon til hverandre. Forskerne kaller prosjektet sitt det første «sosiale nettverket» av hjerner.

EEG og TMS

Løsningen fungerer ved å kombinere de to teknologiene elektroencefalografi (EEG) og transkranial magnetstimulering (TMS).

Førstnevnte er en utbredt nevrofysiologisk metode for måling og registrering av hjernens elektriske aktivitet ved hjelp av elektroder. TMS er en teknikk som stimulerer bestemte deler av hjernen med strøm via elektromagnetisk induksjon – og som blant annet brukes innen medisin.

I eksperimentet som forskerne satte opp var tre personer koblet sammen for å samarbeide i et Tetris-lignende spill, hvorav to personer sendte signaler til en tredje person om hvorvidt de fallende brikkene måtte roteres eller ikke for å passe inn i sporet nederst på skjermen.

Illustrasjonsbilde fra forskningsdokumentet. Foto: arxiv.org

Global hjernekommunikasjon via Internett

Mottakeren av signalene kunne bare se den øverste delen av skjermen og måtte dermed basere seg på signalene fra senderne. Senderne genererte spesifikke hjernesignaler ved å stirre på LED-lamper på hver side av skjermen, hvorav én blinket med en frekvens på 15 Hz og den andre med en frekvens på 17 Hz.

Disse to frekvensene fanges opp som spesifikke signaler via EEG-en hos senderne og representerer altså verdiene «roter» og «ikke roter», som forteller hva mottakeren skal gjøre via TMS-enheten. Deretter utførte mottakeren handlingen.

I sin nåværende form takler systemet bare én bit med data per interaksjon og har dermed begrenset verdi. Ifølge forskerne kan teknologien imidlertid skaleres kraftig opp og potensielt benytte seg av Internett for å legge til rette for skybaserte interaksjoner mellom menneskehjerner på en global skala.

Når dette eventuelt skal skje, og hva det kan brukes til, er ennå uvisst. For alle de tekniske detaljene kan du sjekke ut selve forskningsdokumentet.

