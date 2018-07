Ny superdatamaskin skal komme til bunns i hvordan hjernen egentlig fungerer

Hewlett Packard Enterprise (HPE) har kunngjort en ny superdatamaskin med et spesifikt og spennende bruksområde – den er nemlig spesifikt designet for å simulere hjernen, noe som regnes som en svært komplisert oppgave for datamaskinteknologien.

Maskinen har fått navnet Blue Brain 5 og er bygget i den hensikt å gi forskere bedre forståelse av hvordan hjernen fungerer.

Over én petaflops

Det første delmålet er å bruke maskinen til å fullstendig kartlegge bestemte deler av musehjernen - et mål man håper å oppnå innen år 2020. Deretter er meningen å skalere videre.

Det er Blue Brain Project, et sveitsisk hjerneforskningsprosjekt, som står bak initiativet.

Superdatamaskinen som er bygget av Hewlett Packard er basert på det eksisterende systemet HPE SGI 8600.

Løsningen er skalerbar og består av klynger som er beregnet for krevende HPC-oppgaver (high performance computing) som benytter Intels Xeon Gold og Xeon Phi-prosessorer og Nvidias Tesla V100-grafikkprosessorer – samme grafikkprosessortype vi finner i blant annet verdens kraftigste superdatamaskin.

100 milliarder ligninger

Datamaskinen som benyttes i Blue Brain-prosjektet byr på 327 noder, solide 94 terabyte med minne og en toppytelse på 1,06 petaflops.

Grunnen til at det trengs mye datakraft er altså at hjernesimulering er krevende saker. Ifølge talsperson for Blue Brain Project, Felix Schürmann, består modellering av kun én hjernecelle av

20 000 såkalte differensialligninger, og om man skalerer opp til hele hjerneregioner kommer man opp i rundt 100 milliarder slike ligninger som må løses samtidig.

Menneskehjernen består for ordens skyld av rundt 100 milliarder hjerneceller til sammen. Vi snakker dermed om en vanvittig mengde matematiske problemer som må løses før man oppnår en fullverdig datasimulering av den menneskelige hjernen.

I første omgang er det altså musehjernen som står for tur.

Mer informasjon om Blue Brain-prosjektet finner du på prosjektets hjemmeside.

