Forskning viser at AI og automatisering vil ramme kvinner hardest. – Det er for tidlig å si hvem som vil bli rammet, mener norsk forsker

Forsker Bente Kalsnes mener det er for tidlig å si noe sikkert om hva omfanget av kunstig intelligens (KI) blir og hvem som vil bli rammet. – Vi må tenke på kunstig intelligens og etikk. Vi må kunne holde noen ansvarlig for de beslutninger som blir gjort, og så må vi ha en diskusjon om verdier om hvordan håndtere teknologien. Ikke bare utnytte den for å tjene mest mulig penger, sier hun.

(Foto: Julie Evensen)