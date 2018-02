Første gang i Europa: Mann dømt for å ha gitt råd om Popcorn Time

En 39-årig mann har ved Retten i Odense, Danmark, fått en dom på seks måneders betinget fengsel i en prinsipiell sak om ulovlig filmstrømming. Saken er den første av sitt slag i Europa.

Det opplyser den danske anklagemyndigheten i en pressemelding.

Første gang

– Aldri tidligere er en person blitt dømt for medvirkning til å spre strømmetjenester. Dommen er derfor et viktig skritt i bekjempelsen av ulovlig strømming på internett og vil vekke gjenklang i hele Europa, uttaler senioranklager Dorte Køhler Frandsen fra Statsadvokaten for spesiell økonomisk og internasjonal kriminalitet (SØIK), ifølge pressemeldingen. Frandsen har ført saken.

Hun samarbeider med en lang rekke utenlandske myndigheter for blant annet å bekjempe ulovlig strømming.

39-åringen er dømt for å ha veiledet på sin hjemmeside om hvordan danske brukere kunne hente applikasjonen Popcorn Time, hvordan de kunne installere og bruke tjenesten, samt hvordan de kunne unngå å bli oppdaget av myndighetene.

Over en halv million

Ifølge dommen tjente mannen i 2015 506 003 danske kroner i annonseinntekter på hjemmesiden. Med dommen blir både hele inntekten og domenet popcorntime.dk konfiskert. Mannen er samtidig dømt til 120 timers samfunnstjeneste.

– Dommen er et klart signal til dem som sprer ulovlige pirattjenester. Filmindustrien og andre taper milliarder i inntekter hvert år fordi kriminelle ulovlig tilbyr film gratis. Det er et tap for alle. Også forbrukeren, sier Frandsen, som viser til at det dermed blir mindre penger å bruke til å lage ny film.

Version2 omtalte i desember en rettskjennelse fra Frederiksberg Ret, som påla internettilbydere å forhindre deres kunder i å strømme ulovlig film med Popcorn Time, for eksempel ved hjelp DNS-blokkering.

Snart fire år

Grunnsteinen til pirattjenesten Popcorn Time ble lagt i Argentina i 2014 av fire argentinske studenter. Tjenesten er gratis for brukeren, men stort sett alt innholdet er ifølge aktoratet ulovlig, fordi filmene ligger på tjenesten uten rettighetshavernes tillatelse.

Ikke desto mindre er den ulovlige strømmingen ganske utbredt. 67 prosent av alle i Danmark under 30 år har prøvd å laste ned eller strømme film, musikk eller dataspill fra ulovlige sider. Det viste en landsdekkende undersøkelse fra Dansk Erverv i fjor om danskenes digitale vaner.

Hver tredje har gjort det i løpet av det siste året.

Tjenesten som Popcorn Time er basert på, benytter en bruker-til-bruker-teknologi. Når en bruker ser på en film i pirattjenesten, får brukeren små deler av filmen fra andre brukere. Samtidig inngår brukeren selv i et ulovlig strømmenettverk og deler filmen med andre.

Den dømte har nå to uker på seg til å avgjøre om han vil anke straffesaken.

Artikkelen er levert av danske Version2.