Første gang: iPhone X-eier ble tvunget til å låse opp telefonen med ansiktsskanning

Blant andre Forbes melder nå at en iPhone X-eier ble tvunget av det amerikanske etterforskningsbyrået FBI til å låse opp mobilen ved hjelp av ansiktsskanningen på telefonen.

Dette skal være den første gangen at denne formen for biometrisk autentisering er blitt utført under tvang fra myndighetenes side.

iPhone X-eieren var mistenkt for barnemishandling, og i forbindelse med etterforskningen ble den mistenkte bedt om å låse opp telefonen med ansiktet for å gi etterforskerne tilgang til potensielt bevismateriale.

Også lovlig i Norge

Myndighetene innhentet ransakelsesordre og skal ifølge juridiske eksperter i USA ha handlet innenfor lovens rammer i landet.

Også i Norge ville trolig handlingen vært lovlig, etter at den norske straffeloven ble endret i fjor sommer til å tillate tvang i forbindelse med biometrisk autentisering.

– Lovendringene vil gi politiet adgang til å pålegge enhver som har befatning med et datasystem som er gjenstand for ransaking eller beslag, å åpne datasystemet ved fingeravtrykk, irisgjenkjenning eller andre metoder. Lovendringene vil videre gi politiet en klar hjemmel til å benytte makt overfor den som ikke etterkommer et slikt pålegg, heter det i lovendringen.

iPhone X. Foto: Kurt Lekanger

Datatilsynet skeptisk

Da vi snakket med Datatilsynet i fjor angående bruken av tvang i denne forbindelse uttrykte direktør Bjørn-Erik Thon skepsis overfor tvangsbruk som går utover fingeravtrykk.

– Å presse en finger ned mot en skanner er ikke så ille, men å tvingene folk til å åpne øynene for å låse opp en enhet føles inngripende, argumenterer Thon. På et eller annet tidspunkt må det bestemmes hvor mye tvang politiet har adgang til å bruke, sa Thon til Digi.no den gang.

FBI har lenge vært på krigsstien mot dagens avanserte mobilkryptering, og har tidligere blant annet tatt til orde for at mobilprodusenter må pålegges å legge inn bakdører som gir myndighetene en omvei inn i mobilene.

Det finnes selskaper som tilbyr teknologiske løsninger som kan åpne mobiler med biometrisk og annen beskyttelse, for eksempel GrayKey, en boks som blant andre Malwarebytes meldte om tidligere i år.

Les også: Amerikansk politi dro til likhus for åpne død manns telefon »