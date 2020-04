TEST: Smittestopp-appen

Den første versjonen av Smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet er klar. Over 700.000 har allerede lastet den ned i skrivende stund, men mange opplevde torsdag ettermiddag og kveld at det var vanskelig å få registrert seg som bruker. Fredag formiddag ser disse problemene ut til å være løst.

Undertegnede har installert appen på en Android-mobil. Dette er min opplevelse så langt.

Selve installasjonen gjorde jeg torsdag kveld, men jeg ga til slutt opp å få registrert meg som bruker, da jeg ennå ikke hadde fått det til rundt klokka 23.30. Noen ganger kom jeg så langt som å taste inn engangskoden jeg fikk tilsendt på SMS, uten å komme videre. Andre ganger kom det en eller annen form for (for vanlige brukere) meningsløs feilmelding allerede i det jeg ba om SMS-en.

Lang personvernerklæring

Personvernerklæringen i Smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet er omfattende, og brukerne må rulle helt til bunns for å godta den. Skjermbilde: digi.no

Fredag formiddag gikk dette altså mye bedre. Før man kommer så langt som å oppgi mobilnummer og den tilsendte engangskoden, må man riktignok bla seg gjennom flere informasjonssider, inkludert en lang personvernerklæring som man må rulle helt til bunnen av for å bekrefte, noe som også har blitt kritisert av andre. Som vanlig er slike erklæringer altfor lange til at en kan forvente at særlig mange orker å lese dem.

Fra Microsoft?

Engangskodene man får tilsendt, er på seks sifre. Det er vanligvis Microsoft som er oppgitt som avsender på disse, noe som kanskje gir mening når man vet at systemene bak appen kjøres i Microsoft Azure, men for de aller fleste vil dette være forvirrende. Det er ikke Microsoft som står bak appen.

Det er helt klart Folkehelseinstituttet som skal være avsender av SMS-en, slik at brukerne kan være nokså sikre på hvem som har sendt engangskoden.

I ett tilfelle (jeg registrerte meg flere ganger) opplevde jeg at avsenderen av SMS-en het SMSVerifi. Dette skjedde bare én gang.

I skjemaet hvor man taster inn engangskoden, er det ikke noen «send inn»-knapp. Taster man inn riktig kode, blir denne automatisk godkjent. Taster man inn feil, får man en feilmelding.

Må ha posisjonstilgang

Smittestopp-appen ber om tilgang til enheten posisjon. Ønsker man full effekt av appen, er nok den øverste valgmuligheten den riktige. Skjermbilde: digi.no

Etter å ta tastet inn engangskoden, ble jeg pussig nok bedt om å registrere meg på nytt. Men da jeg trykket på knappen, var jeg likevel inne. Her blir jeg bedt om å gi appen posisjonstilgang, enten hele tiden eller bare når appen brukes aktivt.

Skal appen fungere skikkelig, har den behov for kontinuerlig tilgang, men den protesterer ikke dersom man velger mer begrenset tilgang.

Svært enkel funksjonalitet

Selve appen har bare tre ulike skjermer, som vist på bildet i toppen av artikkelen. Én skjerm for innstillinger, én for oppfølging og én med lenker til fakta og råd om koronavirus.

Det er innstillingssiden som i noen særlig grad innbyr brukeren til å gjøre noe. Her kan man skru av og på bruken av GPS og Bluetooth, logge seg ut av appen, samt slette dataene. Det er ingen informasjon internt i appen som forteller hva det innebærer å slette dataene, men dette er oppgitt i beskrivelsen av appen i Google Play:

Om sletting «Du kan når som helst slette dine personopplysninger ved å bruke sletteknappen inne i appen, og deretter slette Smittestopp. Hvis du bare sletter Smittestopp fra mobiltelefonen, uten å bruke sletteknappen først, slettes dine personopplysninger sentralt først etter en ukes inaktivitet. Så lenge du har aktivert appen vil GPS-data, opplysninger om hvor du har vært og hvilke andre mobiltelefoner du har vært i nærheten av, slettes automatisk etter 30 dager.

Alle innsamlede personopplysninger skal slettes når forskriften opphører å gjelde den 1. desember 2020.»

Foreløpig kun innsamling

Hos de aller fleste vil appen i de første ukene kun brukes til å samle inn informasjon. Folkehelseinstituttet opplyser at testing av en varslingsfunksjon via SMS skal komme i gang etter en ukes tid, i samarbeid med tre kommuner. Av disse er kun Drammen navngitt så langt.

I Android kjøres appen kontinuerlig i bakgrunnen. Den stoppes ikke selv om man lukker den på vanlig måte. I stedet blir et koronaviruslignende ikon liggende oppe i varslingsfeltet på toppen av skjermen. Via dette kan man tvinge prosessen til å stoppe, dersom det er behov for dette.

Mye tyder på at Smittestopp-appen, i alle fall Android-utgaven, ikke er optimalisert for å bruke minst mulig strøm. Målingen på bildet bør nok tas med minst en klype salt, da den ikke representerer noe mer enn et vilkårlig øyeblikksbilde. Skjermbilde: digi.no

Suger strøm

Det at Smittestopp-appen kontinuerlig ber om posisjonen til enheten, kan innebære at mobilens batteri tømmes raskere for strøm. Jeg har ikke testet appen lenge nok til å kunne vurdere hvor stor effekt dette har over tid, men av de foreløpige målingene på mobilen ser det ut til at appen trekker mye mer strøm enn andre apper som kjøres i bakgrunnen, også apper som har kontinuerlig tilgang til posisjonen eller andre sensorer.

Mye tyder på at også andre opplever dette. En bruker skriver i Google Play at appen har «et strømforbruk på linje med en middels stor elbil».

Det vil i så fall kunne føre til at mange avinstallerer appen igjen. Så dette må det gjøres noe med.

Utover dette er det lite man kan si om selve app-opplevelsen. Den skal bare snurre og gå i bakgrunnen og kun melde seg når det faktisk har skjedd noe, noe som forhåpentligvis ikke blir aktuelt.

Personvernet og sikkerheten til appen har allerede blitt berørt i mange saker både på Digi.no og i andre fora. Hvor nøyaktig appen er, og hvor nyttig den vil være i praksis, gjenstår å se.