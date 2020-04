Strømsluk-problemet til Smittestopp-appen er trolig løst

Allerede kort tid etter at Smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet ble lansert torsdag denne uken, ble det klart at den var et strømsluk av de sjeldne, spesielt på Android-enheter. Vi omtalte dette som et alvorlig problem fordi det kunne føre til mange ville avinstallere appen igjen. Batteritid er for mange en begrenset ressurs.

Også Iphone-brukere har meldt om høyt strømforbruk, dette til tross for at IOS-utgaven av appen bare skal fungere skikkelig når appen er kjøres i forgrunnen, slik Tek.no meldte omtalte på fredag.

Nyheten i versjon 1.0.4 av Smittestopp-appen er redusert strømforbruk. Skjermbilde: digi.no

Søndag kom Folkehelseinstituttet med en oppdatering til Android-utgaven av appen, versjon 1.0.4, som skal løse dette problemet. På Google Play skriver instituttet at denne versjonen skal forbedre strømforbruket.

Sjeldnere stedsoppdatering

– Vi er også klar over at enkelte brukere fremdeles opplever stort batteribruk, og vi jobber med å forbedre dette i fremtidige versjoner, heter det videre.

I en tekst som vises sammen med oppdateringen, fortelles det at den nye versjonen reduserer hvor ofte appen får oppdateringer fra stedstjenestene på enheten. Heretter skal appen bare få oppdatering mens brukeren er i bevegelse. Dette skal redusere strømforbruket og forlenge batteritiden.

Det har kommet et par oppdateringer av appen også til IOS, men ingen av disse har inkludert endringer som berører strømforbruket.