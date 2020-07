Fortum oppfordrer til klimadugnad: – Slett gamle eposter

«Visste du at alle e-postene du har i innboksen din har et klimaavtrykk? Ved å slette e-postene du ikke trenger kan du gjøre noe bra for både hodet og kloden», skriver Fortum i et innlegg på bloggen sin.

Mindre klimaavtrykk

Det er vanskelig å si akkurat hvor stort klimaavtrykk en e-post gir. I slutten av fjoråret skrev både Dagsavisen og flere utenlandske aviser om at hvis hver voksne brite sendte én mindre kort og unødvendig mail per dag, så ville utslippene sunket med 16.433 tonn klimagasser årlig.

Det skulle tilsvare det samlede klimagassutslippet til 3.334 dieselbiler et helt år.

Litt senere konkluderte imidlertid Faktisk.no – og fikk bekreftet av den opprinnelige kilden til tallene – at påstanden var basert på ti år gamle, grove beregninger.

Etter at skylagring har blitt stadig mer vanlig, og datasentrene har blitt mer energieffektive, er det grunn til å tro at også epostene har fått et mindre klimaavtrykk.

Vedlegg er plasstyver

Men likevel: Selv om en e-post og teksten i seg selv er forsvinnende lite data, er e-poster med vedlegg noen skikkelige plasstyver, påpeker Fortum.

– En harddisk har ikke uendelig med plass, og jo større og flere servere du trenger, jo mer strøm trenger disse harddiskene. Om alle nordmenn slettet alle e-postene sine samtidig ville vi sett det på strømforbruket vårt – det ville gått drastisk ned, sier produktivitetsekspert i Fortum, Morten Røvik, i blogginnlegget.

– Mange servere i Norge er drevet av vannkraft, men om vi klarer å senke strømforbruket vårt kan vi eksportere mer strøm til land som bruker karbon for å lage strøm. Jo mindre vi bruker her til lands, jo mer ren strøm blir det igjen til andre land. Det er jo ren strøm vi vil ha, forklarer Røvik.

Rydd mailboksen

I blogginnlegget argumenterer dermed Fortum for at du kan gjøre en innsats for klimaet simpelthen ved å rydde i mailboksen din.

De råder deg blant annet til å sortere e-poster med vedlegg og slette de du ikke trenger, siden det er disse som tar mest plass på servere og dermed har størst klimaavtrykk.

– Begynner du å slette e-poster i dag vil klimaavtrykket bli mindre i fremtiden. Om en e-post ikke har noen verdi for deg er det bedre å bare slette den. Det koster så lite, men kan bidra til noe positivt for kloden vår, sier Røvik.