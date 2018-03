Foxconn kjøper Linksys-eier Belkin for nesten 7 milliarder kroner

Foxconn er kanskje mest kjent for å produsere Apples iPhone-telefoner, men selskapet med hovedkontor på Taiwan produserer også svært mye annen elektronikk, først og fremst for andre selskaper.

Nå annonserer selskapet at de har undertegnet en avtale om å kjøpe amerikanske Belkin for 866 millioner dollar – circa 6,7 milliarder norske kroner. Det skriver The Verge.

Belkin produserer blant annet aksesspunkter og trådløse rutere for hjemme- og bedriftsmarkedet, og eier også selskapet Linksys, som er kjent for trådløse rutere for privatmarkedet. Også merkene Wemo og Phyn er eid av Belkin. Belkin har mer enn 1400 ansatte i hele verden.

Foxconn skriver i en pressemelding at de gjennom Belkins styrke innenfor forskning og utvikling og sin posisjon i forbrukermarkedet, vil kunne styrke sin egen posisjon innenfor tilbehør og utstyr til smarte hjem. Transaksjonen vil også gi Belkin og deres datterselskaper muligheter til å gjøre større investeringer innenfor forskning og utvikling, og på den måten styrke Belkins posisjon i både USA og i andre markeder i verden.

Endring i strategien

Oppkjøpet innebærer en ganske stor endring for Foxconn, som nå blir eier av flere store merker innenfor forbrukerelektronikk – mens de tidligere i hovedsak har produsert elektronikkprodukter for andre.

Belkin, Linksys og de andre merkevarene som er eid av Belkin vil fortsette å eksistere som før etter sammenslåingen.

Oppkjøpet må godkjennes av amerikanske myndigheter (Committee on Foreign Investment), og det er ingen selvfølge at dette går igjennom. Det er ikke lenge siden Donald Trump blokkerte Broadcoms planer om å kjøpe opp brikkeprodusenten Qualcomm. Om et asiatisk selskap nå får lov til å overta en stor amerikansk produsent av forbrukerelektronikk, gjenstår å se.