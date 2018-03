Trump blokkerer Broadcoms planer for oppkjøp av Qualcomm på grunn av 5G

USAs president, Donald Trump, undertegnet i går en presidentordre som blokkerer planene brikkeprodusenten Broadcom har om å kjøpe konkurrenten Qualcomm. Nasjonal sikkerhet er begrunnelsen. Dette skriver Reuters.

Bakgrunnen for Trumps ordre er en vurdering gjort av finansdepartementets Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) av det potensielle oppkjøpet.

Saken handler nå mest av alt om 5G-teknologi.

Bakgrunn: Qualcomm avviste Broadcoms første bud

Kinesisk dominans

Mens Qualcomm er et amerikansk selskap, er Broadcom basert i Singapore. Qualcomm er den eneste store, amerikanske leverandøren av systembrikker til mobile enheter.

CFIUS anser Qualcomm som den ledende aktøren innen utvikling og standardisering av 5G-teknologi. Komiteen frykter at dette ikke vil vare dersom selskapet blir kjøpt av Broadcom, da Broadcom har rykte på seg for å kutte hardt i kostnader knyttet til forskning og utvikling.

Kinesiske Huawei anses å være den andre, ledende 5G-aktøren, og uten Qualcomm som den dominerende aktøren, kan amerikanske mobiloperatører bli nødt til å kjøpe teknologi fra Huawei.

– En forflytning over til kinesisk dominans innen 5G vil ha betydelige, negative konsekvenser for amerikansk, nasjonal sikkerhet. Mens USA forblir dominant på standardiseringsområdet, vil Kina sannsynligvis konkurrere hardt om å fylle ethvert tomrom etter Qualcomm, som et resultat av denne fiendtlige overtakelsen, skriver CFIUS ifølge Reuters.

Flagger hjem

Det skal ikke være mulig å anke presidentens avgjørelse, men Broadcom har et kort til i ermet. Selskapet skal nemlig flyttes til USA. Kunngjøringen av dette skjedde i Det ovale kontor allerede i november i fjor. I går kunngjorde selskapet at flyttingen ventes å være fullført allerede i april i år.

Etter en slik flytting kan Broadcom trolig hevde at i alle fall CFIUS ikke lenger har noe de skulle ha sagt om oppkjøpet.

Broadcom Corporation ble grunnlagt i USA 1991. Selskapet ble i 2015 kjøpt av Avago Technologies, som skiftet navn til Broadcom Limited. Broadcom Corporation er nå et heleid datterselskap av Broadcom Limited, som har hovedkontor i San Jose i tillegg til i Singapore.

Mulig utfordrer

For øvrig har det kommet rapporter om at også Intel kan være interessert i å kjøpe Qualcomm. Intels egen satsing på systembrikker til mobile enheter har vært lite vellykket, så det finnes knapt slike enheter på markedet med «Intel Inside».

Les også: Mens Intel inngår samarbeid med gammel rival, kan Qualcomm bli kjøpt