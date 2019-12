Frankrike gir Google bot på 1,5 milliarder kroner: – Retningslinjene er ugjennomsiktige og vanskelige å forstå

Konkurransemyndighetene i landet gir Google 1,5 milliarder kroner i bot for misbruk av sin dominerende markedsposisjon innen reklame knyttet til nettsøk.

Videre beordrer franske konkurransemyndigheter Google til «å klargjøre regelverket tilknyttet Google Ads annonseplattform, og fremgangsmåten for å suspendere enkelte annonsørers kontoer».

Retningslinjene som Google Ads baseres på per i dag er «ugjennomsiktige og vanskelige å forstå», heter det i forklaringen fra det franske konkurransetilsynet Autorité de la concurrence.

Google svarer i en uttalelse at selskapet kommer til å anke kjennelsen. Selskapets retningslinjer for reklame er utarbeidet for å beskytte forbrukerne «mot utbyttende og misbrukende annonser», svarer Google. Selskapet får to måneder på seg til å presentere en detaljert plan med tiltak.

Boten er den tredje største som noen gang er blitt utstedt av det franske konkurransetilsynet for misbruk av markedsdominans, opplyste tilsynets leder Isabelle de Silva på en pressekonferanse fredag.

– Google har en usedvanlig dominerende stilling i annonsemarkedet tilknyttet nettsøk, med en markedsandel på mellom 90 og 100 prosent, og når man har stor makt, har man også stort ansvar, sa hun.

Tilsynet har ikke noe syn på at Google innfører regler for tilgang til sin søkemotor-baserte annonsetjeneste, men de Silva slår fast at eventuelle regler må være tydelige.

Usikkerhet rundt regelverket for annonsører kan ha hindret utvikling av innovative nye nettsteder, mener tilsynet.