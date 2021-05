Fraråder miksing av skytjenester. – En fulltidsjobb selv med bare én sky

Det kan virke som at det er relativt vanlig for virksomheter å «shoppe rundt» og velge ulike skytjenester fra forskjellige leverandører, alt etter hvem som tilbyr de beste tjenestene.

Denne uken gikk analyseselskapet Gartner ut og advarte mot dette. Under den virtuelle Gartner Data & Analytics Summit sa Sanjeev Mohan, analytikerdirektør i Gartner, at det er lite å tjene på å velge de beste teknologiene fra leverandør. Dette skriver The Register.

Har ikke tid til flere

– Trå varsomt. Dersom du er ny og sier at du vil bli multisky, så tenkt deg om. Det er en fulltidsjobb å holde følge med én enkelt sky og å forstå alle nyansene. Du har ikke tid til å begynne å investere i flere skyer, sa Mohan.

Dette er stikk motsatt av det Ståle Heitmann, teknologidirektør i Elvia, sa til Digi.no i et intervju for noen få uker siden (for abonnenter). Heitmann mener at selv om du har lært deg å bruke noen tjenester hos én skyleverandør, i tillegg til det overordnede, så er det ingenting som forbereder deg på de øvrige tjenestene. Han mener at det derfor er det ikke er noe vanskeligere å lære seg en tilsvarende tjeneste hos en annen skyleverandører, gitt at man ikke kan noen av de tilsvarende tjenestene fra før.

– En nettsky er egentlig bare en samling av veldig mange tjenester. Det er ingen som kan for eksempel hele Azure ut og inn, sa Heitmann til Digi.no.

Brannfakkel:

– Ingen har en velfungerende hybrid sky

Valg av skyleverandør

Ifølge The Register kom Mohan også med råd om hvilken av de største skyleverandørene man som virksomhet bør velge. Det avhenger mest av hva slags teknologibruker virksomheten er fra før.

– Alle disse skyleverandørene vil fungere for deg fra et forretningssynspunkt. Spørsmålet er mer ikke-funksjonelt: hva slags kunnskaper har du? Er du en Microsoft-bruker, så gå for Azure fordi du er kjent med Microsoft-verktøyene. Dersom du er en veldig sofistikert IT-bedrift, og du ønsker en enormt utvalg av produkter og er fornøyd med å gjøre en hel del teknisk på egen hånd, så tilbyr AWS deg flere valgmuligheter. Dersom avdelingen din er åpen kildekode-orientert, velg Google Cloud, sa Mohan.

Han skal likevel ha nevnt en rekke andre kriterier som også bør ha betydning for valget, slik som datatilgang, ytelse, skalerbarhet, ensartethet og hvor enkelt det er å rulle ut nye tjenester og data i den aktuelle skyen.