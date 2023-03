Den 1. februar trådte reglene i kraft. Da måtte alle nettsider, apper og intranett for offentlige virksomheter ha gjort sin tilgjengelighetserklæring tilgjengelig på nett.

Halvannen måned senere er det fortsatt 550 virksomheter som ikke har logget seg inn i løsningen som skal brukes til å fylle ut erklæringen.

Nå kommer tilsynet for universell utforming av IKT (UU-tilsynet) frem med riset bak speilet. Det kommer frem fra en pressemelding onsdag.

Denne uka har UU-tilsynet sendt fem virksomheter pålegg om retting. Blant disse finner vi Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Riksmekleren, Justervesenet, Statens Havarikommisjon og Øksnes kommune.

Dette er saken

I mai 2021 vedtok Stortinget nye regler for universell utforming (UU) for nettsteder og apper. Blant de nye kravene var at alle offentlig eide nettsider, også intranett og apper, måtte ha en lett tilgjengelig tilgjengelighetserklæring, med mulighet for å gi tilbakemelding.

Tilgjengelighetserklæringen skal inneholde informasjon om hvordan løsningen ivaretar kravene til universell utforming, med andre ord hvor tilgjengelig den er for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå, og hvilke planer som finnes for å utbedre mangler.

Fristen ble, etter noe om og men, satt til 1. februar 2023.

UU-tilsynet, som har ansvar for tjenesten uustatus.no, der virksomhetene nå skal ha opprettet tilgjengelighetserklæring, kaller endringen et viktig steg for å redusere digitalt utenforskap.