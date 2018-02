Frustrert over manglende tilsyn av apper

LINDEBERG, OSLO (digi.no): Loven sier at alle nettbaserte apper som tilbyr informasjon eller tjenester til norske innbyggere, og er nye eller vesentlig endret etter 1. juli 2014, skal følge forskriftene for universell utforming. Det vil si at appen så langt som mulig skal være tilgjengelig for alle, inkludert de med nedsatt syn, hørsel eller andre utfordringer. I realiteten er det imidlertid store mangler, selv hos de største og viktigste aktørene.