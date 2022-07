Etter at USAs høyesterett nylig omgjorde Roe vs Wade-kjennelsen som siden 1973 har sikret retten til abort, har flere delstater innført lover som i praksis gjør abort ulovlig. Nå frykter mange at myndighetene i disse delstatene vil sette i verk tiltak for å hindre at innbyggere reiser til andre delstater for å få utført aborter.

For å hindre overvåking av gravide, har blant annet Google annonsert at de vil begrense muligheten kommersielle apper har til å sjekke om det er lastet ned menstruasjonsyklus-apper på telefoner. De vil også slette lokasjonshistorikk som viser hvor og når brukere har besøkt abortklinikker.

Flere frykter imidlertid at også andre typer data kan bli brukt til å sladre om abortflyktninger i USA. Oppmerksomheten retter seg nå mot automatiske nummerskilt-lesere, som brukes flittig av politiet, men som også er i bruk av private aktører, skriver Wired.com.

Kan lese én milliard skilt

Bakgrunnen er at politikerne i flere abortrestriktive delstater nå vurderer lover som skal hindre gravide å dra til mer liberale delstater for å få utført aborten. Washington Post skriver at Thomas Moore Society, en konservativ juridisk organisasjon, er i ferd med å utforme en modell til et lovforslag som skal gjøre det mulig for privatpersoner å saksøke enhver som hjelper en person med å ta abort i en annen delstat.

Lovmodellen tar utgangspunkt i en antiabort-lov som ble vedtatt i Texas i fjor høst, der det ble åpnet for at privatpersoner eller antiabortorganisasjoner kan «håndheve» loven gjennom private søksmål, og det er en frykt for at skiltdata kan utløse søksmål etter aborter eller bli brukt som bevis i slike søksmål.

Politiet bruker nummerskiltleserne i forbindelse med trafikk- og fartskontroller og for å finne stjålne biler. Men det er langt fra bare politiet som bruker slike skiltlesere. Parkeringsselskaper, inntauingsselskaper og andre aktører har også store mengder av slike skiltlesere i drift.

Motorola Solutions og Flock Safety er to store aktører som har sine egne nettverk med nummerskiltlesere som er i bruk hos selskaper de samarbeider med. Flock Safety hevder at de samler inn skiltdata i 1500 byer i USA og har kapasitet til å gjøre mer enn én milliard skiltregistreringer hver måned.

Flere frykter nå at disse dataene skal brukes av delstatsmyndigheter dersom det blir vedtatt lover som skal hindre gravide å reise mellom delstater for å få utført abort – eller til og med av antiabortgrupper.

– Vi videreselger ikke data

Flock Safety bedyrer at de ikke vil selge skiltleserdata til tredjeparter, inkludert antiabortgrupper. Wired påpeker imidlertid at hvem som helst kan kjøpe selskapets skiltlesere og registrere dataene selv.

I USA kreves det ikke spesielle tillatelser for å lese av nummerskilt på biler, fordi dataene regnes som åpne ettersom skiltene er synlige for alle når man er ute og kjører.