Google begrenser muligheten til å sjekke om en bruker har lastet ned mens-apper

Google tetter et smutthull som har tillatt tusenvis av selskaper å overvåke og selge sensitive personopplysninger fra Android-smarttelefoner, blant annet om telefoneieren har lastet ned menstruasjonssyklus-apper.

Tiltaket ble ønsket velkommen av personvernforkjempere i kjølvannet av USAs høyesteretts beslutning om å avslutte kvinners konstitusjonelle rett til abort, skriver teknologinettstedet Ars Technica i en sak først publisert av Financial Times.

Grunnen er at mange har fryktet at mobilapper vil bli brukt for å overvåke eventuelle brudd på de nye abortrestriksjonene i flere delstater.

Den siste uken har personvernsforskere bedt folk å slette menstruasjonssyklusapper fra telefonene sine for å unngå å bli sporet eller straffet for å vurdere abort.

Selv om Google understreker at Google Play forbyr salg av brukerdata, har bedrifter høstet og solgt denne type informasjon, inkludert lister over Android-brukere som bruker apper relatert til menstruasjonsyklus, graviditet og familieplanlegging, ifølge Planned Parenthood.

Forskere har funnet ut at data fra «Query All Packages» kan brukes til å utlede sluttbrukerens interesser og personlige egenskaper, inkludert kjønn, etnisitet og sivilstatus, med stor presisjon.

Digi har tidligere skrevet om hvordan Google automatisk vil slette posisjonshistorikken på telefoner som har vært nær et sensitivt medisinsk sted, for eksempel en abortklinikk.

Fra 12. juli skal Google også begrense funksjonen «Query All Packages» til bare de som trenger det. Apputviklere vil bli pålagt å fylle ut en erklæring som forklarer hvorfor de trenger tilgang og varsle Google om dette før fristen. Google oppgir ikke om noen manuelt skal gå gjennom alle søknadene.

«Villedende eller uerklært bruk av Query All Packages kan føre til suspensjon av appen din og/eller oppsigelse av utviklerkontoen din», advarer Google.