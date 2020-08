FT: Microsoft har ambisjon om å kjøpe hele Tiktoks virksomhet

Den amerikanske IT-giganten bekreftet søndag at den er i forhandlinger med Tiktoks kinesiske eier Bytedance. Samtalene dreide seg om mulighetene for å kjøpe videodelingsappens tjenester i USA, Canada, Australia og New Zealand.

Dagen etter sa USAs president Donald Trump at dersom ikke den populære appens amerikanske tjenester er solgt innen 15. september, vil appen bli forbudt i USA.

Microsoft har siden også fremmet en plan som vil innebære overtakelse av virksomheten i alle land der Tiktok finnes, skriver FT torsdag.

Strid mellom USA og Kina

Medieplattformen opererer ikke i Kina, og en eventuell avtale vil ikke omfatte oppkjøp av Douyin, som er Tiktoks søsterapp i Kina.

Financial Times, som viser til ikke navngitte kilder som er tett på forhandlingene, påpeker at de fortsatt er på et tidlig stadium.

Tiktok, som har over 1 milliard brukere verden over, har blitt trukket inn i en større diplomatisk og handelsmessig strid mellom USA og Kina.

USAs regjering mener Tiktok kan dele opplysninger om brukerne med Kinas myndigheter, noe Bytedance bedyrer at de aldri har gjort.

Brukerdata lagres i USA

Opplysninger om Tiktok-brukere, som deler korte videosnutter fra sine mobiltelefoner, lagres i dag i USA og Singapore.

Torsdag opplyste Tiktok at de har planer om å bygge sitt første datasenter for europeiske brukere i Irland. Prosjektet har en prislapp på 4,4 milliarder kroner, og senteret skal være i drift i 2022, ifølge selskapets globale sjef Roland Cloutier.

Målet er å «ytterligere styrke sikringen og beskyttelsen av brukerdata fra Tiktok», skriver Cloutier i en uttalelse.