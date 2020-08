Trump forbyr Tiktok og WeChat om 45 dager

USAs president Donald Trump har skrevet under på to presidentordrer som forbyr transaksjoner via Tiktok og WeChat fra midten av neste måned.

Presidentordrene innebærer at amerikanske borgere forbys å overføre penger via de to populære appene via deres kinesiske eiere. Tiktok eies av Bytedance, mens WeChat eies av Tencent.

– Trussel

Tiktok er en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, heter det i presidentordren. Der viser Trump til at den populære appen samler inn data om brukerne.

– Denne datainnsamlingen er en trussel ved at den lar det kinesiske kommunistpartiet få tilgang til amerikaneres personlige informasjon. USA må vise standhaftig handling mot eierne av Tiktok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, skriver presidenten.

Samme ordlyd bruker han om WeChat.

Presidentordren kommer samtidig som Microsoft, etter samtaler med amerikanske myndigheter, vurderer å kjøpe den amerikanske virksomheten til Tiktok innen 45 dager.