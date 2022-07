Gaming gjør deg verken mer eller mindre lykkelig

Spilling, eller «gaming» om du vil, får ofte skylden for så mangt, og hver gang det skjer blir påstandene imøtegått av noen som mener det motsatte. Nå tyder ny forskning på at spilling av dataspill innenfor normale rammer faktisk ikke i seg selv har noen som helst effekt på ditt velvære.

Skiftet mening

Ifølge BBC må man spille mer enn 10 timer per døgn for å i det hele tatt legge merke til noen forskjell i velvære, og årsakene til at man spiller vil ha mye større effekt enn selve spillingen.

Undersøkelsen er utført av Oxford Internet Institute. Samme forskergruppe utførte en tilsvarende - men mindre - undersøkelse i 2020, men har nå kommet til en annen konklusjon enn de gjorde dengang.

I 2020 så de på langt færre spillere, og konkluderte med at man ble lykkeligere jo mer man spilte. Nå har de imidlertid endret mening.

– Sunn fornuft sier at hvis du har mer fritid til å spille videospill, er du sannsynligvis en lykkeligere person, uttalte professor Andrew Przybylski til BBC.

– I den nye studien fant vi ganske avgjørende bevis på at hvor mye du spiller egentlig ikke har noen som helst betydning for endringer i velvære. Hvis spillere spilte fordi de ønsket å spille, i stedet for fordi de følte seg tvunget til det, hadde de en tendens til å føle seg bedre.

Bare én hoppet av

Undersøkelsen tok for seg 39 000 spillere over en periode på seks uker, og i den perioden var det kun en eneste deltager som hoppet av.

Med spillernes samtykke mottok forskerteamet i undersøkelsesperioden data fra spillselskaper som for eksempel Sony, Microsoft og Nintendo.

Spillene som ble benyttet i undersøkelsen inkluderte:

Animal Crossing: New Horizons

Apex Legends

Eve Online

Forza Horizon 4

Gran Turismo Sport

The Crew 2

Ikke overbevist

Ikke alle er like overbevist om at konklusjonen er riktig. Mike Dailly har tidligere arbeidet med spill som Lemmings og Grand Theft Auto, og uttaler til BBC at han ikke er overbevist om at effektene av spilling lar seg uttrykke med en enkelt samlebetegnelse som «velvære».

– Som alt annet i livet er det en balanse, sier han til BBC.

– Bruk 24 timer i døgnet på å spille, det er ikke bra - men bruk 24 timer i døgnet på å spise eller trene, det er heller ikke bra.