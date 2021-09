Stadig flere oppdager markedet: Dataspill med innstillinger for funksjonshemmede

En femtedel av dem som spiller enkle dataspill av den typen mange bruker som tidtrøyte på mobiltelefonen, har en eller annen form for funksjonshemming. Det viste en undersøkelse for noen år siden.

I undersøkelsen – som riktignok var gjennomført av spillprodusenten Pop Cap, som har spesialisert seg på akkurat den typen spill – fortalte mange at spillingen gjorde det lettere for dem å hanskes med funksjonshemmingene:

Spillere med læringsvansker mente for eksempel at spillingen bedret konsentrasjonen deres, spillere med psykiske plager mente spillingen fjernet stress eller virket følelsesmessig positivt, mens folk med fysiske funksjonshemminger svarte at koordinasjonen ble bedre eller at de fikk en følelse av mestring som trakk oppmerksomheten deres bort fra begrensningene ved å være funksjonshemmet.

Men ikke alle funksjonshemmede som har lyst til å spille dataspill, får det til. I forskningstidsskriftet Universal Access in the Information Society ble det i 2010 publisert en undersøkelse som viste at drøyt ni prosent av USAs befolkning har problemer med å spille dataspill på grunn av synshemminger og kognitive eller fysiske funksjonshemminger.

Funksjonshemmede spillere er et stort marked

Dermed er det flere millioner spillere som har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne spille, og det er et marked både konsoll- og spillprodusenter har begynt å utnytte, forteller teknologinettstedet Ars Technica.

Helt nytt er det ikke med handicaptilpasninger i dataspill. Undertegnede, som er like fargeblind som en gammel reiseradio, nøt allerede i 2007 godt av svarthvitt-moduset på Jewel-spillet som fulgte med HP iPAQ 514-telefonen vi var utstyrt med da.

Det er imidlertid ingenting mot de såkalte tilgjengelighetsalternativene som finnes for dagens gamere.

For eksempel: Da Playstation-spillet «The Last Of Us Part 2» ble sluppet i juni i fjor, hadde det mer enn 60 funksjoner som skulle hjelpe folk med spesielle behov med å spille. Innstillingene, som kan slås på etter behov, skal være til hjelp for folk med nedsatt finmotorikk, hørsel og syn.

Til og med blinde skal kunne spille ved hjelp av de innlagte hjelpefunksjonene, skriver spillprodusent Naughty Dogs sjefsdesigner Matthew Gallant på Playstations bloggsider.

Et annet Playstation-spill, «Ratchet & Clank: Rift Apart», som kom i sommer, har samme type valgfrie hjelpemidler innebygget.

Playstation-spillet «Rachet &Clank: Rift Apart» har en rekke funksjoner som skal gjøre det lettere å spille for funksjonshemmede. Blant annet høykontrast-bakgrunner, som du ser et eksempel på her. Foto: Sony

Dette er noen eksempler på hjelpefunksjoner:

Høykontrast bakgrunner for å gjøre det lettere å se de spillbare elementene.

Fargelegging av ulike figurtyper i spillet, slik at man lettere ser dem og skiller dem fra hverandre.

Justerbar spillhastighet ned til 30 prosent av normal fart.

Hurtigvalg-knapper hvor du kan ha samme funksjon på flere knapper ved siden av hverandre dersom finmotorikk er en utfordring.

Mulighet til å skyte repeterende ved å holde skyteknappen nede og å skyte enkeltskudd ved å holde knappen halvt nede. Eller slå på skytefunksjon ved første trykk og slå den av ved neste trykk. Begge variantene er ment å hjelpe dem som har problemer med å trykke hurtig på skyteknappen for å fyre av skuddene så raskt som mulig.

Siktehjelp

Andre grep som gjør spill mer tilgjengelig for funksjonshemmede, er å sørge for at spillet fungerer uten lyd, blant annet ved at stemmer og dialog tekstes.

Rolig hurtigskyting

På spillsiden Rock Paper Shotgun forteller Ruth Cassidy hvordan tilgjengelighetsfunksjoner hjelper henne når hun spiller «Hades», som Supergiant Games lanserte rett før jul i 2018.

Ingen grunn til at fargeblinde skal dø oftere enn andre. I «Ratchet & Clank» kan du velge farge på fiendene dine. Foto: Sony

Cassidy har en bindevevsforstyrrelse som gjør at hun kan vri de fleste kroppsdeler ut av ledd uten problemer. Artig som partytriks, men ekstremt upraktisk når du for eksempel står alene i helvetes forgård og det eneste som hindrer en åsgårdsrei med smådjevler i å rive strupen over på deg, er din evne til å hamre løs på spillkonsollen så fort at det høres ut som to svartmetall-trommiser konkurrerer om å spille sangen Dueling Banjos og taperen må dø.

Cassidys lidelse gjør at hun ikke kan hamre løs på skyteknappen – ja, ikke en gang klemme hardt rundt en joystick – uten å risikere forstuinger. Før «Hades» kom med oppdateringer som gjorde det mulig for henne å fyre løs enkelte våpen i hurtigtempo bare ved å holde skyteknappen inne.

Nå har hun utviklet en spillestil der disse våpnene har hovedrollen, og hun forteller at hun overvinner de fleste hindrene spillet har å by på.

– Å kunne låse opp disse våpnene var helt avgjørende for at jeg skulle kunne fortsette å spille «Hades», skriver hun.

Bilspill for blinde

Det er ikke bare spillene som tilpasses funksjonshemmede gamere. Det skjer også mye med redskapene som brukes til å styre spillene.

Det mest kjente eksempelet er vel Microsofts Adaptive Controller. Det er en Xbox-spillkontroll som domineres av to håndflatestore knapper. I tillegg har den 19 jackplugger som gjør det mulig å koble på det meste av det input-utstyret som er utviklet – ofte på sykehus og pleieinstitusjoner – for funksjonshemmede: Spesialtilpassede joysticker, fingerbrytere, pneumatiske brytere, pedaler av alle slag og rør som gjør det mulig å styre spill ved å suge og blåse.

Microsofts Adaptive Controller har revolusjonert gaming for funksjonshemmede. Foto: Microsoft

Også selskaper som i utgangspunktet lager generelt utstyr for å hjelpe funksjonshemmede i hverdagen, har ofte spillkontroller i produktkatalogen. Amerikanske Broadened Horizons er en av produsentene som lager kontroller for spillere som ikke nødvendigvis kan bruke hendene til å spille med.

Kontrollene ser langt fra så elegante ut som Microsofts Adaptive Controller, men selskapet hevder de kan brukes til å spille absolutt alle spill som er utviklet til absolutt alle spillplattformer.

Ikke om du er blind, dog. Men det har forskere ved Columbia University i USA gjort noe med. Ved universitetets Computer Vision Laboratory har de utviklet en spillkonsoll som gjør det mulig for blinde å styre bilspill som «Need for Speed», «Forza Horizon» og andre etter lydsignaler som forteller hvor du befinner deg i forhold til kjørebanen og bilene du konkurrerer mot. Blinde spillere som testet den såkalte RAD-kontrollen (Racing Auditory Display), kjørte racerbanene med samme rundetider som seende spillere, skriver forskerne.

Mer enn spill

Aaron Fothergrill, en av gründerne bak den britiske spillprodusenten Strange Flavour, fortalte til spillnettstedet Pocketgamer at de eksperimenterte med en egen modus der man kunne kontrollere spillet «Airburst» ved hjelp av gyroskopet i AR-briller. Det var meningen at spilleren skulle sitte på en kontorstol og spille ved å rotere rundt på den. Så kom noen på at da ville jo spillet også kunne passe for folk som sitter i rullestol.

Spillutvikleren håper arbeid som dette kan føre til positive ting også på andre områder enn i gaming.

– Denne styringsmodusen ble til nærmest ved en tilfeldighet, men forhåpentligvis kan det føre til noe med enda større nytteverdi når det kommer til økt tilgjengelighet for funksjonshemmede, sier Fothergrill.