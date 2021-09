Kina strammer grepet om unge spillere – og selskapene som utvikler spillene

Da Kina for noen få dager siden annonserte at de ville midlertidig stanse godkjenningen av nye onlinespill, var det bare foreløpig siste tiltak for å feste grepet om unge spillinteresserte innbyggere.

Noe senere kom det rapporter om at det ikke var snakk om en stans, men at prosessen nå skulle ta lengre tid. Så langt har det ikke kommet noen bekreftelse på dette.

Det er uansett heller ikke kunngjort noe om hvor lenge tiltaket skal vare, men det er neppe snakk om noen få dager. Sist Kina gjorde lignende varte det i omtrent ni måneder.

Det nyeste tiltaket gjelder kun nye spill som ikke ennå er godkjent. Eldre spill som allerede har fått sin godkjenning i Kina, kan fortsatt spilles – men ikke uten begrensninger.

Lite spilletid for ungdom

Innstrammingen kommer en drøy uke etter at styresmaktene i Kina annonserte at unge under 18 år skulle få spille på nett maksimalt tre timer i uken: En time per dag, mellom klokken 20 og 21, fredager, lørdager og søndager, med en liten tilleggskvote på andre fridager.

Tidligere var begrensningen på halvannen time på hverdager og tre timer på fridager.

Myndighetene gir også ansvaret for å påse at reglene følges, til alle som tilbyr onlinespill i landet. Ikke bare må de sperre tjenestene sine for ungdom, utenom de oppgitt tidene, men de må også sørge for at spillerne faktisk er hvem de påstår de er og ikke låner voksnes innlogging for å få spille mer.

Årsaken til innskrenkningene er ifølge South China Morning Post et forsøk på å bekjempe spillavhengighet i unge. Myndighetene i Kina har tidligere referert til online-spilling som «spirituell opium» og «elektronisk narkotika».

Markedsverdien stuper

Den kinesiske spillgiganten Tencent – her til lands kanskje best kjent som nåværende eier av «norske» Funcom – stupte med nesten ni prosent på Hong Kong-børsen da kunngjøringen kom, melder CNBC.

Forrige gang Kina stanset godkjenningen av onlinespill var i 2018, angivelig over bekymringer om synsproblemer for ungdom, og den gang kostet det Tencent omkring 200 millioner dollar i markedsverdi, ifølge Quartz.