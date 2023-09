Går etter ChatGPT: Meta lanserer en «hær» av KI-assistenter med egne personligheter

Kunstig intelligens (KI) er en arena som begynner å bli folksom, og i den stadig tiltakende konkurransen har Meta nå kommet på banen med et aldri så lite storslipp av KI-relaterte nyheter.

Blant de ferske nyhetene befinner det seg en ny snakkerobot som formodentlig skal ta opp konkurransen med ChatGPT og dets like – døpt Meta AI.

Kan bruke sanntidsdata

Meta AI beskrives som en avansert samtaleassistent som skal bli tilgjengelig på de store Meta-eide plattformene WhatsApp, Messenger og Instagram. Brukere skal kunne kommunisere med roboten på samme måte som en person, hevder Meta.

Den er basert på språkmodellen Llama-2, som ble lansert i juni i år, men er likevel en separat modell. Meta AI har tilgang til sanntidsinformasjon via et partnerskap som selskapet har med Microsofts søkemotor Bing, en egenskap som for eksempel ChatGPT ennå ikke har.

Den nye KI-assistenten Meta AI kan brukes direkte i chatvinduet og svare på alle mulige spørsmål. Foto: Meta

Meta AI gir brukere svarene direkte i selve chatvinduet, slik at man for eksempel kan bruke den i fellesskap med andre dersom man har startet en gruppechat. Ved hjelp av bestemte kommandoer kan man også be Meta AI om å utføre oppgaver, som for eksempel å lage bilder basert på tekstbaserte beskrivelser, og dele disse med venner.

Meta AI er ennå i den tidlige betafasen, og det er uvisst når den vil bli allment tilgjengelig for alle brukere av Metas plattformer.

En mer uventet nyhet er at Meta også skal lansere hele 28 nye KI-assistenter, alle med hver sin egen personlighet, bruksområder og ekspertise. Noen av disse låner stemmen til kjente personer, deriblant rapperen Snoop Dogg, fotballspilleren Tom Brady, mediepersonligheten Kendall Jenner og TikTok-kjendisen Charli D’Amelio.

Har egne profiler på Facebook og Instagram

De 28 assistentene blir tilgjengelige på WhatsApp, Messenger og Instagram, og meningen er at disse skal gi brukerne sine egne «unike» perspektiver på saker og ting, for eksempel reising, mat eller spill. Som Meta opplyser i en separat pressemelding kan brukere dessuten kommunisere med de nye KI-assistentene på Facebook og Instagram – hvor personlighetene har sine egne profiler.

Assistentene rulles ut i en betaversjon i USA i disse dager, og flere personligheter vil bli lagt til etter hvert. Det er ennå uvisst når vi kan vente oss en bred, global lansering.

Et knippe øvrige KI-relaterte nyheter er også underveis fra Meta. En av dem er KI-klistremerker, som lar brukere designe egne klistremerker (stickers) basert på beskrivende tekstkommandoer. Tanken er å sette brukere i stand til å generere unike design som enda mer presist skal representere brukerne sinnelag.

Funksjonen skal rulles ut til engelsktalende brukere på WhatsApp, Messenger, Instagram og Facebook Stories i løpet av den neste måneden. Heller ikke denne har fått et globalt lanseringstidspunkt.

Flere detaljer om Metas nye KI-fremstøt finner man på selskapets nettsider.