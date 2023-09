WSJ: Meta utvikler ny KI-modell med åpen kildekode

Facebook grunnlegger Mark Zuckerberg presser på for at den nye modellen, i likhet med Metas tidligere KI-tilbud, skal ha åpen kildekode for bedrifter å bygge egne KI-drevne verktøy.

Meta har som mål at den nye KI-modellen, som de håper å lansere tidlig i 2024, skal være flere ganger flere kraftig enn modellen de ga ut for bare to måneder siden, kalt Llama 2.

Den nye modellen er en del av Zuckerbergs forsøk på å hevde Meta som en viktig spiller i KI-verdenen, etter å ha lenge vært bak rivalene. Konkurransen på feltet har blitt stadig sterkere, og har gitt delt syn på alt fra hvilke forretningsmodeller som er best til hvordan teknologien bør reguleres, skriver Wall Street Journal.

Metas nye modell vil sannsynligvis også komme ut rett etter at Googles avanserte storspråklige modell Gemini etter planen blir lansert i høst.

Det er også potensielle ulemper ved en åpen kildekodemodell. Disse inkluderer økt risiko rundt bruk av potensielt opphavsrettsbeskyttet informasjon, og at bredere tilgang til et verktøy med økt styrke kan brukes til å generere og spre desinformasjon, ifølge spesialister nyhetsstedet har vært i kontakt med.

– Du kan ikke enkelt forutsi hva systemet ville gjøre, eller dets sårbarheter - Det noen åpne kilde KI-systemer har er en begrenset grad av åpenhet, gjenbrukbarhet og utvidbarhet, sier Sarah West, en tidligere rådgiver for Federal Trade Commission som nå leder direktør for AI Now Institute, et forskningsinstitutt som tidligere har reist bekymringer om store selskapers kontroll over KI til avisen.