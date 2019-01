Gigantiske problemer i nettskyen til Microsoft fortsetter: Norske kunder lammes av epost-trøbbel

Siden torsdag morgen har Microsoft slitt med skyløsningen Office 365. Fredag fortsetter de gigantiske problemene for brukere over hele Europa.

Norske kunder har hatt problemer til og fra i over ett døgn.

– Jeg har for så vidt forståelse for at slike tjenester av og til kan falle ned i noen minutter, men 12 timer én dag og nye problemer neste dag gir for meg som bruker og vanlig bestiller et inntrykk av at tjenesten ikke er god nok, sier utviklingsredaktør Ole Petter Pedersen i Kommunal rapport til digi.no.

Jobber på spreng

IT-giganten opplyser på Twitter at de jobber på spreng med å løse utfordringene med IT-systemene.

Ifølge selskapet sliter de med timeouts på autentiseringsløsningene. Selskapet skriver at mer informasjon kan bli funnet i adminpanelet under tickeren EX172491.

Torsdag opplyste Microsoft at de slet med noen av domenekontrollere i deler av skyinfrastrukturen sin.

– Dette er ikke livsviktige tjenester som er satt ut av funksjon, men når vi som samfunn er så avhengig av fungerende datasystemer, ville det være bra om de store selskapene som er forventet å levere topp kvalitet, faktisk evner å gjøre nettopp det. At vi har gått glipp av viktige tips og andre meldinger er definitivt ubeleilig, sier Pedersen til digi.no.

Tjener enorme mengder penger

I desember ble Microsoft igjen verdens mest innbringende selskap etter sitt store fokus på bedriftsmarkedet.

Som vi meldte tidligere i år økte Azure-omsetningen med 98 prosent i kvartalet som endte 31. desember i fjor, og i kvartalet som endte den 31. mars i år økte omsetningen fra nettskytjenesten med 93 prosent.

Azure er med andre ord meget god butikk for Microsoft.

Også Office 365 gjør det bra. Den bedriftsrettede kontorpakketjenesten økte omsetningen med 38 prosent i siste kvartal. Forbrukerutgaven fikk en mer beskjeden vekst på åtte prosent.

Bygger datasenter i Norge

I løpet av året skal Microsoft åpne to datasenterregioner i Norge.

Fra datasentrene skal Microsoft tilby nettskytjenester. Dette omfatter både offentlig nettskytjenester i form av Azure, og tjenester som Office 365 og Dynamics 365.

Datasenterene skal bygges i Oslo- og Stavanger-regionen.

– Ved å bygge nye datasenterregioner i Norge legger vi til rette for vekst, innovasjon og digital transformasjon av norske virksomheter, sa administrerende direktør Kimberly Lein-Mathisen i Microsoft Norge da nyheten ble kjent.

For øyeblikket har ikke Microsoft noen Azure-regioner i Norden.