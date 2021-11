Nå vil EU forby målrettet annonsering på nettet

EU har lenge vært i tottene på teknologigigantene når det gjelder personvernpraksis og markedsmakt. Nå er nye forslag lagt frem, og de kan føre til en fullstendig bannlysning av målrettet annonsering på nett dersom de får flertall.

European Data Protection Board (EDPB) publiserte nylig en uttalelse hvor de legger frem en rekke forslag til det de mener vil gi bedre beskyttelse av «individets fundamentale rettigheter og friheter». Techcrunch er blant dem som har meldt om saken.

Vil ha slutt på sporingsbasert reklame

EDPB er et uavhengig organ som er ansvarlig for implementering og håndhevelse av EUs GDPR-lovgivning. Blant sakene som står på agendaen er sporing av brukere på nettet i den hensikt å servere målrettede annonser – et fenomen de fleste internettbrukere trolig er godt kjent med.

– EDPB vurderer det også dithen at målrettet annonsering bør reguleres strengere i DSA (Digital Services Act, journ.anm.) til fordel for mindre påtrengende typer annonsering som ikke krever noe sporing av brukerens interaksjon med innhold, og oppfordrer lovgiverne til å vurdere en utfasing som fører til et forbud mot målrettet annonsering på basis av gjennomgripende sporing, mens profilering av barn bør generelt forbys, heter det i EDPBs uttalelse.

Digital Services Act-reguleringen ble lagt frem av EU allerede i fjor og har vært gjenstand for forhandlinger blant organisasjonens medlemmer den siste tiden, som Digi.no meldte i begynnelsen av november.

Nylig slapp EU-kommisjonen en pressemelding hvor det redegjøres for nye retningslinjer knyttet til målrettet reklame, men da først og fremst politisk reklame. Kommisjonen ønsker blant annet større gjennomsiktighet og tydelig merking av politisk reklame.

Støttes av Forbrukerrådet

Når det gjelder et mer generelt forbud mot overvåkningsbasert reklame, som EDPB altså nå tar til orde for, er dette noe også det norske Forbrukerrådet ønsker seg, som Digi.no meldte tidligere i år.

– Innsamlingen og sammenstillingen av informasjon om oss bryter ikke bare med vår rett til privatliv, men gjør oss sårbare for manipulasjon, diskriminering og svindel. Dette skader både oss forbrukere og samfunnet som helhet, sa forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding publisert i juni i år.

I den nye uttalelsen fra EDPB tas det for øvrig også til orde for å forby bruk av kunstig intelligens til å kategorisere mennesker basert på biometriske data, slik som for eksempel ansiktsgjenkjenning. Dermed gjentas budskapet EDPB allerede tidligere har kommet med.

Noen aktører, først og fremst Facebook, har allerede kunngjort at de dropper ansiktskjenningsfunksjonen på plattformen sin.