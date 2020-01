Gjør surfingen sikrere og mindre irriterende: Dette er nytt i Firefox

Mozilla har nå lansert den nye versjonen av sin populære nettleser Firefox, og den byr på et knippe nyheter – ikke minst på sikkerhetsfronten.

Firefox 72, som den nye versjonen heter, kommer nå for første gang med blokkering av såkalt «fingerprinting» som standard.

Verre enn cookies

Fingerprinting refererer til en type sporing på internett som anses som mer inngripende enn de mer kjente informasjonskapslene – også kjent som «cookies» – og innebærer altså å ta «digitale fingeravtrykk» av brukeren.

Disse digitale fingeravtrykkene genereres når selskaper lager en unik profil av brukeren, basert på slike faktorer som datamaskin, programvare, programvaretillegg og preferanser når det gjelder for eksempel valg av nettleser og ulike typer innstillinger.

Fingeravtrykkene setter aktører på internett i stand til å spore brukere i flere måneder, selv om man sletter historikk eller benytter private surfemodus.

Mozilla viser til flere rapporterer som indikerer at omfanget av fingerprinting har økt jevnt og trutt de siste årene.

En ny snakkeboble brukes til å blokkere, eller la være å blokkere, varslingsforespørsler på nettsider. Foto: Mozilla

Måten Firefox 72 blokkerer fenomenet på er ved å blokkere forespørsler fra tredjepartselskaper som er kjent for å delta i praksisen. Alle de tekniske detaljene finner du på denne siden.

Statistisk informasjon om fingerprinting kom på plass allerede i utvidelsen av Firefox' Enhanced Tracking Protection, som Mozilla slapp i fjor høst.

Blokkerer varslingsforespørsler

En annen større nyhet er at Firefox 72 får automatisk blokkering av irriterende varslingsforespørsler fra nettsider.

Disse dukker blant annet opp som popup-vinduer som ber brukeren om lov til å sende varslinger når det for eksempel kommer en ny artikkel på nettsiden man besøker, eller lignende.

Denne nye blokkeringsfunksjonen fungerer ved at det vil dukke opp en snakkeboble i URL-linjen som vibrerer en kort stund for å indikere at en varslingsforespørsel fra blitt blokkert på nettsiden du besøker.

Dersom man ignorerer snakkeboblen og fortsetter som før vil forespørslene altså bli automatisk blokkert. Om man derimot ønsker å motta varslingene, eller eventuelt ikke ønsker å se snakkeboblen igjen, kan man stille dette inn ved å klikke på snakkeboblen.

Ellers har Firefox også fått på plass en rekke sikkerhetsfikser som listes opp på denne siden.