Gjør VR mer realistisk: Disse hanskene lar deg føle virtuelle objekter

VR-teknologien har kommet langt, men en av flaskehalsene som fremdeles står i veien for å heve realismen til neste nivå er autentisk interaksjon med virtuelle objekter. Nå har det skjedd fremskritt på feltet, melder Engadget.

Forskere ved EPFL og ETH Zurich i Sveits har laget et par hansker som visstnok skal simulere følelsen av å berøre fysiske objekter i VR på en svært realistisk måte.

Lettvektig og smidig

Oppfinnelsen er riktignok ikke den første i sitt slag, men det som skiller dette nye fremstøtet er blant annet at hanskene er lettvektige og ergonomiske – i motsetning til en del tilsvarende prosjekter.

Hanskene, som har fått navnet DextrES, veier kun åtte gram per finger og har også en tykkelse på bare to millimeter. Noe som skulle bety at de skulle være ganske behagelige å ha på seg over lengre tid.

Hanskene fungerer ved at hver finger er utstyrt med et par tynne, elastiske metallstriper med en tynn isolator imellom.

Når brukerens fingre kommer i kontakt med et virtuelt objekt tilføres det strøm med ulik spenning til de to metallstripene, noe som fører til at stripene blir hengende fast i hverandre gjennom det som kalles elektrostatisk tiltrekning.

Foto: YouTube

Krever lite energi

Dette skaper igjen en bremseeffekt som holder igjen fingrene på samme måte som når man tar på et fysisk objekt.

Når man slipper objekter forsvinner spenningen igjen slik at fingrene kan beveges fritt.

Metallstripene er i stand til å holde igjen fingrene med en kraft på opptil 40 newton, og det med en spenning kun 200 volt og med en effekt på noen få milliwatt. Dermed er produktet altså enkelt å drive, som legger til rette for stor fleksibilitet og bevegelsesfrihet.

Nå jobbes det med å skalere konseptet opp til å også omfatte andre deler av kroppen, og ifølge forskerne kan potensielle bruksområder blant annet omfatte helsevesen og opplæring. Teknologien kan også bli aktuell innen utvidet virkelighet.

Under kan du se en presentasjonsvideo av konseptet.

