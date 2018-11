Glem 4K: Snart skal LG lansere 8K-TV-er på markedet

4K-teknologien er ennå et stykke unna allemannseie, men allerede nå er det flere som tenker enda lenger frem i tid. Nå får vi snart se 8K-TV-er på markedet fra den sørkoreanske giganten LG, melder blant andre Pocket-lint.

LG har nemlig nylig uttalt at de skal starte kommersiell produksjon av 8K-TV-er i løpet av den første halvdelen av neste år. Det var den koreanske avisen Aju Business Daily som først meldte om saken.

Viste frem TV i august

Opplysningene kom fra visesjefen hos LG Display Han Sang-beom under en konferanse i slutten av oktober. Ifølge Han Sang-beom skal masseproduksjonen starte i mai.

Det skal i første omgang dreie seg om OLED-TV-er med 8K-oppløsning, men senere skal selskapet også starte produksjon av LCD-baserte TV-er med denne oppløsningen.

LGs 88 tommer store 8K-beist er ikke billig. Foto: LG

LG meldte i slutten av august i år at de hadde introdusert verdens første 8K-OLED-TV i forbindelse med IFA-messen. Dette var et 88 tommer stort beist med en oppløsning på 7680 x 4320 piksler, som er den nedre grensen for 8K.

Forut for sin tid

LG sa på det tidspunktet at selv om 8K-markedet ennå er i den tidlige fasen er det forventet at markedet vil vokse til mer enn 5 millioner solgte enheter innen år 2022, og selskapet har altså tenkt å ligge i tet i dette segmentet.

Enn så lenge må nok 8K-skjermene- og TV-ene sies å være langt forut for sin tid med tanke på at 8K-innhold- og overføringsteknologi kommer til å være mangelvare en god stund fremover.

Japanerne har imidlertid begynt med eksperimentelle 8K-sendinger, noe de gjorde i forbindelse med OL allerede i 2016, som blant andre PC World rapporterte.

LG er for øvrig ikke de eneste som jobber aktivt med 8K-teknologien. I forbindelse med den samme overnevnte IFA-messen i august i år introduserte også konkurrenten og markedslederen Samsung en 8K-modell, basert på sin egen QLED-teknologi.

