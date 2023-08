Gode resultater for Bouvet

Med driftsinntekter på 833 millioner kroner i andre kvartal i år, sammenlignet med 729 millioner i andre kvartal i fjor, sier Bouvet seg fornøyd med utviklingen.

Samlet for første halvår har selskapet dratt inn 1.778 millioner, og får et driftsresultat på 221 millioner.

Aksjeprisen holder seg på samme nivå som i fjor.

Teknologioptimisme

Bouvet peker på økt betydning av digitalisering som grunnlag for suksessen.

− Teknologioptimisme og nysgjerrighet på digitaliseringens potensial er stadig økende. Denne nysgjerrigheten drives frem av en enorm utvikling, særlig innen kunstig intelligens. Samtidig fører dette også til at behovet for Bouvets kompetanse bare vil øke fremover,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA i en børsmelding.

Flere konsulenthus har den siste tiden meldt om tørke og flere som kjemper om de samme kundene.

De største konsulenthusene, deriblant Bouvet, fortsatte likevel å ansette.

− I Bouvet tenker vi langsiktig både med hensyn til medarbeidere og kunder, skrrev Henriette Høyer, kommunikasjonsdirektør i Bouvet i en e-post til Digi i juni.