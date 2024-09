USAs justisdepartement og flere delstater hevder at Google har bygget opp og holdt ved like et monopol på teknologien som knytter nettsider sammen med annonsører.

Dominans over programvare på både kjøper- og salgssiden gjør at Google sitter igjen med 36 prosent av fortjenesten når det tilrettelegger for handel mellom nettsteder og annonsører, hevder myndighetene.

Google hevder at søksmålet er basert på et utdatert og forbigått internett, der brukere brukte stasjonære datamaskiner og gjorde all handel i en nettleser. Dagens annonsører bruker i langt større grad sosiale medier eller strømmetjenester til reklame, hevder selskapet.

De siste åra har Google Networks, delen av selskapet som rommer reklametjenestene, faktisk hatt fallende omsetning, ifølge Googles årsrapporter.

Nederlag i august

Saken begynner mandag i Alexandria i delstaten Virginia og går uten jury. Den ventes å vare i flere uker.

Rettssaken kommer etter et stort nederlag for Google i august, da selskapet tapte et massivt monopol-søksmål som dreide seg om søkemotoren som sørger for mesteparten av inntektene.

Der slo en føderal dommer fast at søkemotoren på ulovlig vis har utnyttet sin markedsdominans for å knuse konkurranse og kvele innovasjon. Det er ennå ikke klart hva slags sanksjoner som vil bli ilagt selskapet i denne saken.

Kan få store konsekvenser

Saken i Virginia kan være mer skadelig enn den i august, fordi den åpenbare løsningen om selskapet taper, vil være å selge deler av reklamevirksomheten, ifølge Peter Cohan, som er professor i forretningsledelse ved Babson College.

Disse delene av virksomheten genererer hvert år milliarder av dollar i inntekter.

– Oppgivelser er definitivt en mulig løsning i denne andre saken. Det kan potensielt være mer betydelig enn det man først tenker, sier han til nyhetsbyrået AP.