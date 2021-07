Google-app skal avsløre hudsykdom – men bare i Europa

Under Googles utviklerkonferanse i mai demonstrerte selskapet en app som skal kunne gjenkjenne opptil 288 ulike hudsykdommer og -plager. Ikke så rart, for hvert eneste år blir det gjort milliarder av Google-søk fra folk som prøver å finne ut om det er noe galt med huden deres.

Og den planlagte appen gjør det lettere å finne svar: Du peker mobilkameraet mot den delen av huden din der du mener det er noe som ikke stemmer, tar tre bilder i forskjellige vinkler og med ulik avstand og skriver inn eventuell tilleggsinfo. Appen svarer med forslag til lidelser illustrert med fotografier du kan sammenligne med dem du selv la inn. Tapper du på et av forslagene, får du opp en liste med blant annet symptomer, smittefare og behandlingsmåter

Appen er ikke ferdig utviklet, men det er allerede klart at den kommer til å bli lansert i Europa i løpet av året – og at den ikke blir lansert i USA med det første, skriver teknologinettstedet Wired.

CE-godkjent app

Vanligvis er det omvendt. Teknologi-gigantene møter ofte problemer med EU-regler når de skal introdusere nyvinninger som går relativt glatt gjennom i USA.

EU-innbyggere hadde for eksempel ikke mulighet til å bruke ansiktsgjenkjenningsfunksjonen i Facebook-appen før i 2018, etter at europeiske myndigheter i 2012 tvang Facebook til å deaktivere funksjonen og etter hvert slette hele det europeiske lageret av ansiktsdata. Bruken av ansiktsgjenkjenning har ikke gått helt smertefritt i USA heller, men motstanden funksjonen møtte i Illinois' lovverk, begrenset seg til den ene delstaten og lot seg løse med en slump dollar.

Google har på sin side måttet godta at EU-borgere kan kreve å få lenker til informasjon om seg selv slettet som følge av retten til å bli glemt, som er en del av EUs GDPR-forordning.

Googles diagnose-app, derimot, har fått innvilget CE-merking som medisinsk utstyr. Merkingen innebærer at appen regnes å oppfylle minstekrav til helse, miljø og sikkerhet, samt at den har fri markedsadgang i hele EØS-området. Altså at den kan lastes ned og brukes i praktisk talt hele Europa.

Uka etter Googles applansering ble det riktignok innført strengere regler i EU, som innebærer at en god del helseapper – sannsynligvis også Googles – må vise at de fungerer som de hevder å gjøre, for å godkjennes. Eksisterende apper vil imidlertid få frist til 2025 med å innfri disse kravene.

Google: Må regnes som søkemotor

Hvordan godkjenningsprosessen står i USA, har ikke Google villet si mye om, ut over at det kan ta lengre tid å få godkjent appen i USA enn i Europa og at de ikke har noen tidsplan for når appen skal lanseres i USA.

I USA er det Food and Drug Administration (FDA) som godkjenner medisinske hjelpemidler, noe en programvare som skal brukes til diagnostisering, trolig vil bli regnet som. Men det er ingen klart opptrukne grenser som gjør det mulig å forutsi hvordan FDA vil kategorisere Googles hudsykdom-app.

Det trengs ingen FDA-godkjenning for apper som tilbyr velværeråd og generelle helseråd, mens apper som fungerer som medisinsk utstyr, blant annet en stetoskop-app, og apper som gir spesifikke diagnoser, har vært nødt til å FDA-godkjennes.

Google-appen slår ikke fast at brukeren har en spesifikk hudlidelse, og diagnoseforslagene inneholder en tekst som sier at forslagene ikke må ses på som en medisinsk diagnose. En talsperson for Google har sammenlignet appen med en søkemotor hvor brukeren finner informasjon som hen trekker sine egne konklusjoner fra.

Kan ha skrytt for mye

En juss-ekspert Wired har snakket med, tviler imidlertid på at det er nok til at Google-appen slipper å måtte FDA-godkjennes. Advokat Bradley Thompson i advokatselskapet Epstein Becker Green gjør ofte vurderinger for kunder som vil vite om de trenger FDA-godkjenning til produktet sitt.

Han påpeker at Google under presentasjonen av appen sa at de hadde utviklet appen fordi det ikke var nok hudspesialister til å behandle alle med hudlidelser. Og at Google i bloggposter har lenket til studier hvor man har sammenlignet diagnosene fra selskapets helse-AI med dem leger har gjort. I konklusjonen har Google skrytt av at «vår AI er like nøyaktig som offentlig godkjente amerikanske hudleger».

– Da antyder man at appen minst kan sammenlignes med det en menneskelig lege kan gjøre, og sånne påstander kan fort vekke interessen til FDA, sier Thompson.