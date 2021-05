Google avduker eget kvante-datasenter: Skal bygge ekstrem kvantedatamaskin

Kvantedatamaskiner er ennå omgitt av et slør av mystikk og har fremdeles noe begrensede bruksområder. På sin I/O-konferanse kom Google med store planer om å endre på dette, med en kvantedatamaskin som faktisk er både nyttig og brukbar.

Søkegiganten har nemlig viet et helt anlegg, eller «campus» på originalspråket, fullt og helt til kvanteteknologien.

Én million qubits

Anlegget har fått navnet Quantum AI, og Google har allerede opprettet en egen hjemmeside for prosjektet. Quantum AI inneholder Googles første kvante-datasenter, forskningslaboratorier som jobber med maskinvare og en egen fabrikk for kvante-prosessorbrikker.

Google sier at det overordnede målet med anlegget er å bygge en «nyttig og anvendelig» kvantedatamaskin som er ferdig feilkorrigert innen det neste tiåret – og ikke en hvilken som helst maskin.

Det endelige målet er å konstruere en kvantedatamaskin som skilter med hele én million fysiske qubits – som er altså er navnet på informasjonsenhetene som maskinene opererer med.

Dette er et rimelig ambisiøst mål, med tanke på at noen av de angivelig kraftigste kvantedatamaskinene per dags dato – for eksempel D-Wave sine varianter – «bare» skilter med noen tusen qubits.

Det finnes riktignok ikke et standardisert ytelsesmål for kvantedatamaskiner, og for eksempel Honeywell sier de har laget verdens kraftigste kvantedatamaskin med kun 10 qubits, men med et såkalt «kvantevolum» på 512.

Planlegger «kvante-transistor»

Ifølge Google er et viktig mål på veien mot ambisjonene deres å lage verdens aller første «kvante-transistor». Dette beskriver selskapet som to feilkorrigerte, logiske qubits som utfører kvanteoperasjoner sammen. Det neste steget er å knytte flere hundre tusen av disse sammen til en feilkorrigert kvantedatamaskin.

Slik ser det ut på innsiden av Googles kvantedatasenter. Foto: Google

Stor tro på teknologien

Dette vil ta flere år, sier selskapet, noe som henger sammen med at feilkorrigeringen alene er en svært krevende oppgave – og en av hovedutfordringene for teknologien generelt.

Årsaken til den store satsingen og de formodentlig betydelige investeringene i teknologien er at Google, i likhet med flere andre teknologiaktører, har stor tro på teknologiens fremtidige evne til å løse særdeles vanskelige problemer som konvensjonelle datamaskiner ikke takler.

Et av bruksområdene Google nevner, som er spesielt aktuelt akkurat nå, er muligheten til å lage mer effektive medisiner slik at man kan forberede seg bedre på for eksempel pandemier. For å gjøre dette, trengs det realistiske simuleringer av molekyler, noe som krever helt nye typer datakraft.

«Når man kommer til molekyler av selv beskjeden størrelse, går man raskt tom for dataressurser. Naturen er kvantemekanisk: Båndene og interaksjonen mellom atomer oppfører seg probalistisk, med en rikere dynamikk som bruker opp den enkle, klassiske datalogikken», skriver Google.

Andre sentrale anvendelser for teknologien er mer avansert kunstig intelligens, bedre optimaliseringsløsninger og bedre batteriteknologi.

Mer informasjon om Googles kvantesatsing finner du på Quantum AI-nettsidene.