Google avvikler cloud print

Løsningen som gjorde det enkelt å skrive ut dokumenter rett fra en nettleser, samt mange smartmobiler og enheter, uten støtte for drivere, forsvinner fra 1. januar 2021.

Den skybaserte utskriftstjenesten ble introdusert i 2010, som en måte å gjøre printere tilgjengelig for operativsystemet Chrome OS.

Helt fra starten var målet at tjenesten skulle la enhver applikasjon, fra en hvilken som helst enhet, skrive ut dokumenter til alle printere.

Etter hvert som skriverprodusentene omfavnet løsningen, så ble Googles cloud print en nyttig gratistjeneste også i mange andre sammenhenger.

En ting var utskrift uten å måtte plundre med drivere. Tjenesten gjorde det også enkelt å dele skrivere med tredjepart, eller å printe ut dokumenter på kontoret, mens du selv befinner deg hjemme, for å nevne noe.

I en epost til kunder gjør Google det klart at tjenesten blir avviklet nyttårsaften om et drøyt år. De anbefaler at man innen den tid finner alternative løsninger. Nedleggelsen bekreftes også i et supportnotat.

Rådet er at berørte i stedet tar i bruk det som måtte finnes av innebygde (native) utskriftsmuligheter i hvert enkelt operativsystem, eller fra en tilbyder av utskriftsløsninger.

Chrome OS fikk i 2017 støtte for utskrift via USB-porten, eller printere i et lokalnettverk via CUPS (Common Unix Printing System).

Reaksjonene lar likevel ikke vente på seg. Hvis vi skal dømme etter kommentarene på Reddit er det mange som kommer til å savne tjenesten.

Cloud print føyer seg inn i rekken av nærmere 200 ulike produkter og tjenester som Google har lagt ned over årene. Killed by Google og The Google Cemetery holder oversikt. Google laget faktisk på et tidspunkt også en egen fysisk gravplass eller minnelund over nedlagte produkter.