Google bekrefter at de fortsetter å spore selv etter at posisjonsloggen er slått av

Nylig meldte vi at nyhetsbyrået AP hadde avdekket at Google fortsetter så spore brukere selv etter at posisjonsloggen er skrudd av. Nå melder AP at Google har endret ordlyden i sine retningslinjer, og den nye formuleringen bekrefter at den opprinnelige rapporten var korrekt.

I den engelskspråklige utgaven av retningslinjene heter det nå at man kan slå av posisjonsloggen når som helst, men at noe posisjonsdata fremdeles kan bli lagret som en del av aktiviteten på tjenester som søkemotoren og karttjenesten.

Bekrefter presisering

I den opprinnelige formuleringen het det simpelthen at stedene man drar til ikke vil bli lagret dersom man slår av posisjonsloggen, noe som altså var en upresis formulering.

– Vi har oppdatert det forklarende språket om posisjonshistorikk for å gjøre det mer konsistent og klart på tvers av plattformene og hjelpesentrene våre, skrev Google i en uttalelse sendt til AP på torsdag. I sin første kommentar til saken sa Google at formuleringene var gode nok.

I skrivende stund har den nye formuleringen ennå ikke funnet veien til den norske versjonen av retningslinjene, men dette er trolig bare et spørsmål om tid.

Disse to funksjonene må slås av dersom du ønsker null posisjonssporing, men det har konsekvenser for funksjonaliteten til Google-tjenestene. Foto: Skjermdump, digi.no

Slik skrur du av sporingen

De nye retningslinjene betyr altså at Google ikke har endret sin praksis, men simpelthen kun tydeliggjort hva som er selskapets praksis når det gjelder posisjonssporing i sine applikasjoner.

Om man vil forhindre sporingen fullstendig må først gå inn i «Min aktivitet» i nettleseren og deretter klikke på «Aktivitetslagring». Her slår man av både nett- og appaktivitet og posisjonsloggen som man finner på toppen av siden, noe som forhindre at posisjonsmarkører blir knyttet til din Google-konto.

Dersom man slå av disse funksjonene advarer Google om at dette vil begrense funksjonen til flere av Google-tjeneste, som for eksempel at søkeresultater vil bli mindre relevante og at man ikke lenger vil motta anbefalinger basert på posisjoner.

