Google bekrefter kjøp av diger tomt i Dalarna i Sverige

– Vi vet det handler om et kjempeanlegg, datahaller og store serverklynger, sa leder for plan- og bygning Arne Hjort i den svenske kommunen Avesta til Computer Sweden i sommer.

Allerede den gangen ble det spekulert om det var Google som hadde betalt 32,7 millioner svenske kroner for en større tomt på 109 hektar.

Bekreftelsen kom på fredag. Det er Google som har kjøpt eiendommen rett utenfor tettstedet Horndal i Dalarna.

– Vi er svært stolte og glade over at Google har valgt oss, sier kommunen i en kunngjøring.

Det skjedde dagen etter at den norske regjeringen varslet bedre rammevilkår for datasentre i årene som kommer i forslaget til statsbudsjett.

Google valgte Finland da de i 2011 etablerte sitt første datasenter i Norden. Senere åpnet Facebook et kjempeanlegg i Luleå i Sverige og Apple er i ferd med å føre opp to digre datasentraler i Danmark.

Sverige klarte også å lokke til seg Amazon Web Services, som starter opp en klynge med sine tre første nordiske datasentre i Stockholms-området i løpet av neste år.

Selv om ingen IT-giganter har valgt Norge for datasentraler i megaklassen, så har IBM etablert et av sine 12 europeiske skydatasentraler her til lands. Det er plassert i Digiplex-datasenteret på Fet i Akershus, der også Evry er leietaker.

Beslutningen ikke endelig fattet

I 2018 skal Google begynne å bygge opp den omkringliggende infrastrukturen ved Hordnal i Dalarna, men samtidig er ikke beslutningen om å bygge datasenter fattet, sier selskapet til Dagens Nyheter (DN).

– For tiden har vi ingen planer om å bygge ut på denne eiendommen, men vi ønsker å sikre at vi har framtidige alternativer for etablering av datahaller i Europa ved behov. Dette er ikke en beslutning vi kommer til å ta i nær framtid, sier Googles svenske pressekontakt Farshad Shadloo til DN.