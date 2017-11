Google utpekt til foretrukket nettskyparter av Salesforce

Både Salesforce og Google er relativt store aktører i nettskyen, men i går kunngjorde de to selskapene et samarbeid som blant annet innebærer at Google skal være den foretrukne, leverandøren av offentlig nettskytjenester til Salesforce.

Salesforce skal bruke Google Cloud Platform til selskapets kjernetjenester når Salesforce i tiden framover skal utvide selskapets internasjonale infrastruktur.

G Suite-integrasjon

Men samarbeidet omfatter også integrasjon mellom de to selskapenes tjenester. CRM-plattformen til Salesforce skal integreres med Googles produktivitets- og samarbeidstjenester, G Suite. Dette skal innebære at kundene kan få sømløs tilgang til kundeopplysninger på tvers av tjenester som Lightning og Quip fra Salesforce og Google-tjenester som Gmail, Hangouts Meet, Calendar og Drive.

Mange av Salesforce' 150 000 kunder vil få gratis tilgang til G Suite i opptil et år, slik at de raskt skal kunne ta i bruk de kombinerte løsningene.

Salesforce-verktøyene skal også integreres med Google Analytics. Samtidig skal Google fortsette å bruke Salesforce som selskapets foretrukne CRM-leverandør.

Noen av de integrerte løsningene er allerede tilgjengelige. De neste skal komme i løpet av 2018.

Flere ferske allianser

Salesforce kunngjorde en lignende, men mindre omfattende avtale med Amazon Web Services (AWS) i fjor, hvor AWS ble fremhevet som foretrukket leverandør av offentlig nettskyinfrastruktur. Det er uklart om Salesforce har skiftet mening eller om selskapet nå har to foretrukne leverandører av slike tjenester.

Google har på sin side inngått et samarbeid med Cisco. Dette ble kunngjort den 25. oktober og innebærer blant annet selskapene skal samarbeide om å tilby kundene hybride nettskytjenester, et område som ikke minst Microsoft har markert seg kraftig.

TechCrunch skriver for øvrig at forholdet mellom Microsoft og Salesforce har blitt mindre hjertelig med årene, spesielt etter at Microsoft begynte å trenge inn på territoriet til Salesforce med lanseringen av Dynamics 365 i fjor. Tidligere skal de to selskapene ha hatt store planer om samarbeid, ja ifølge Financial Times vurderte Microsoft å kjøpe opp Salesforce for bare to år siden.

