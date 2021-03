Google blokkerte over 99 millioner covid-relaterte annonser i 2020

Google leverer enormt mange annonser i løpet av et år, men det kunne ha vært enda flere om ikke selskapet hadde håndhevet visse regler for innholdet. For selv om selskapet i fjor begynte å verifisere annonsører i enkelte land, er forsøke på å misbruke annonsetjenestene enorme. Faktisk enda større enn i 2019. Dette skriver Google i en fersk rapport.

Noe av dette henger sammen med den globale pandemien.

Betydelig vekst

Det totale antallet forskjellige annonser Google blokkerte eller fjernet i fjor på grunn av brudd på selskapets retningslinjer, var på drøyt 3,1 milliard, tilsvarende nærmere 5900 i minutter. I 2019 var tallet 2,7 milliarder, mens det var på 2,3 milliarder i 2018.

I tillegg ble leveringen av 6,4 milliarder annonser på en eller annen måte begrenset, i stor grad i enkeltland.

Retningslinjene Google opererer med, varierer nemlig fra land til land. For eksempel kan det være legemidler det er forbudt å annonsere for i enkelte land, mens det er tillatt i andre.

I de alvorligste tilfellene ble også kontoene til annonsørene suspendert. Det ble gjort med mer enn 1,7 millioner annonsørkontoer.

Mirakelkurer og ågerpriser

Annonsører som har forsøkt å utnytte covid-19-pandemien til å tjene seg noen kjappe kroner, skal derimot ha blitt berørt av regelverk som Google kaller for policyen for følsomme hendelser. Annonser som ble blokkert på grunn av dette inkluderte markedsføring av sterkt etterspurte varer, slik som munnbind, håndsprit og papirvarer, til ågerpriser. Men også mange annonser for mirakelkurer og falske vaksiner mot covid-19, skal ha blitt blokkert.

I løpet av fjoråret innførte Google en ny policy som forbyr både annonser og betalt innhold om covid-19 eller andre globale, helserelaterte krisesituasjoner, dersom disse strider mot vitenskapelig konsensus.

I alt ble mer enn 99 millioner covid-19-relaterte annonser blokkert av Google i fjor, noe som likevel bare utgjorde en tredel av alle annonsene med helse- eller medisinrelatert innhold som selskapet blokkerte.