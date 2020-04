Google måtte stenge en million annonsørkontoer bare i fjor

Som Digi.no omtalte i forrige uke, skal Google snart begynne å kreve at annonsører legitimerer seg. Bakgrunnen for dette er den store mengden villende annonser som en del av kundene publiserer gjennom selskapets annonseløsninger. Håpet er å redusere dette misbruket.

I dag kom Google med et blogginnlegg som i større grad tallfester dette.

Bare i 2019 blokkerte og fjernet selskapet hele 2,7 milliarder annonser som på en eller annen måte var et brudd på selskapets retningslinjer. Det tilsvarer 5000 ulike annonser per minutt og er en betydelig økning fra de 2,3 milliarder annonsene Google blokkerte i 2018.

Har stengt flere millioner kontoer

I den samme perioden, og av samme grunn, har selskapet sperret nesten 1 million annonsørkontoer. Dette kommer i tillegg til at Google har sperret mer enn 1,2 millioner kontoer knyttet til tjenesten Google for publisister (Publisher Network).

Google skriver i blogginnlegget at selskapet anser stenging av kontoer som langt mer effektivt enn bare å fjerne enkeltannonser eller enkeltsider. Det opplyses samtidig at dette bare gjøres ved ekstreme policybrudd eller med kontoer som har brutt policyene gjentatte ganger.

Mange av annonsene er i praksis phishingforsøk. Et eksempel på dette er den tilsynelatende vellykkede svindelen som tidligere i vår skjedde i Tyskland, hvor virksomheter med økonomiske problemer på grunn av koronakrisen ble lokket til falske websider. Det gjorde det mulig for svindlerne å få utbetalt nødhjelp som egentlig skulle ha gått til de kriserammede virksomhetene.

Pass- og lånesøkere

I Googles blogginnlegg fortelles det blant annet om svindlere som via annonser og falske websider har rettet seg mot personer som har vært ute etter å fornye passet sitt. I slike tilfeller har person- og kredittkortnumre kommet på avveie.

En annen type utbredt annonsesvindel er knyttet til nettbaserte finanstjenester, ikke minst knyttet til personlige lån med villedende lånebetingelser. Google skal derfor ha innført en egen opplysningsplikt for selskaper som vil annonsere for slike tjenester, og i enkelte land også en sertifiseringsordning for annonsører som lover å hjelpe personer med gjeldsproblemer.

Mye koronasvindel

I disse dager er det covid-19-relatert lureri det går mye i. Google skal ha fjernet noen titalls millioner slike annonser de siste par månedene.

Blant annet har Google sett en betydelig økning i svindelannonser for produkter det nå er knapphet på, slik som smittevernmasker. I noen tilfeller tilbys produktene til langt over markedspris. I andre tilfeller gis det falske opplysninger om kvaliteten på produktene. I tillegg er det aktører som tar imot bestillinger og betaling, men aldri leverer varene.

Google skal også har fjernet annonser med villedende påstander om «kurerende» remedier, samt annonser som promoterer ulovlige eller uberettigede fordeler for arbeidsledige.