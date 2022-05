Onsdag avholdt Google sin årlige I/O-konferanse, og som vanlig presenterte søkegiganten små og store nyheter. Ikke overraskende fikk Android 13 mye av oppmerksomheten i forbindelse med lanseringen av den nye betaversjonen av operativsystemet.

Google kunne opplyse at den nye, åpne betaen av Android er tilgjengelig allerede nå, og i den kan man teste ut mange av nyhetene som selskapet presenterte på konferansen – men noen kommer også på plass senere i år.

Flere tillatelser

Også i år stod gjengangertemaene sikkerhet og personvern på programmet. En av nyhetene Google kunngjorde, er at brukere nå skal få mer detaljert kontroll over hva slags informasjon man deler med apper.

For eksempel vil brukere nå kunne gi apper mer spesifikke tilgangstillatelser enn tidligere. I tillegg til å gi applikasjoner tilgang til hovedkategorien «filer og media», kan man nå gi tilgang til de to øvrige kategoriene «bilder og video» samt «musikk og audio».

Google skrur opp detaljnivået enda mer og lar også brukere velge spesifikt hvilke bilder eller videoer de ønsker å dele, slik at man ikke automatisk gir tilgang til hele samlingen.

De utvidede tilgangstillatelsene omfatter også varslinger fra applikasjoner. I Android 13 vil apper måtte kreve tillatelse fra brukeren for å sende varslinger. I tillegg skal Google redusere antallet apper som krever tilgang til brukerens lokasjon, som for eksempel innebærer at man ikke lenger trenger å gi lokasjonstillatelse til apper for WiFi-skanning.

Senere i år vil Google slippe en ny innstillingsside for sikkerhet i Android 13. Foto: Google

Nye sikkerhetsindikatorer

Som en ekstra sikkerhetsmekanisme kunngjorde selskapet videre at Android heretter vil slette dataene på utklippstavlen automatisk etter en kort periode, slik at apper hindres i å lese gammel, kopiert informasjon.

Man får allerede i dag en varsling når en app har tilgang til utklippstavlen, men nå skal sikkerheten altså bli enda litt bedre.

Senere i år skal Google introdusere en ny innstillingsside for sikkerhet og personvern som vil bringe samtlige av de viktige funksjonene sammen på ett – lettilgjengelig – sted og blant annet gi brukere fargekodede indikatorer for mobilens sikkerhetsstatus. Den nye siden vil også by på tips om hvordan sikkerheten kan heves ytterligere.

Ende-til-ende-kryptering for gruppesamtaler

En annen nevneverdig nyhet er at Messages-appen, standardappen som brukes til SMS i Android, får støtte for ende-til-ende-kryptering for gruppesamtaler, etter å vært tilgjengelig for person-til-person-samtaler en stund. Denne benytter RCS-standarden (rich communication standard), som riktignok ennå har noe begrenset støtte i Norge.

Google kunngjorde imidlertid ikke bare sikkerhetsrelaterte nyheter. For de estetisk bevisste opplyste selskapet at Android 13 skal gjøre det lettere for brukere å sette sitt personlige preg på mobilopplevelsen.

Dette innebærer blant annet at Android vil by på ferdig designede fargevarianter som vil vises på tvers av hele operativsystemet for å fremheve stilen. Ellers vil fargetemaer nå også omfatte apper ut over Googles egne, slik at alle støttede apper vil matche mobilens farger, en funksjon som aktiveres via et nytt valg i innstillingsmenyen.

En samleside for alt Google kunngjorde på I/O-konferansen, som altså ikke bare omfatter Android, finner du på selskapets offisielle blogg.