Google gir Android ny «look» – og nå er det slutt på å oppkalle operativsystemet etter søtsaker

Googles mobile operativsystem Android har som kjent i lang tid blitt døpt etter godsaker, men denne tradisjonen har nå kommet ved veis ende. På sin offisielle blogg har Google nemlig kunngjort en omfattende endring av Android sitt «image».

Den neste versjonen av Android, som har blitt utviklet under kodenavnet Android Q, vil simpelthen hete Android 10. Dermed blir det altså ikke noe søtsak-navn på den kommende utgaven av operativsystemet.

Vil gjøre det mer tilgjengelig

Google sier de har de hatt det mye moro med navnetradisjonen både internt og eksternt, men at de nå ønsker å gjøre navnet mer tilgjengelig, noe de ulike kodenavnene ikke alltid har lykkes med.

– For eksempel gjør noen språk ikke muntlig forskjell på L og R, så når man sier Android Lollipop høyt er det ikke intuitivt at man refererer til versjonen etter KitKat. Det er enda vanskeligere for nye Android-brukere som ikke er kjent med navnetradisjonen å vite om telefonen kjører den seneste versjonen, skriver Google.

I tillegg til dette har den generelle Android-logoen også fått seg en aldri så liten overhaling. Den nye logoen har det Google kaller et «moderne og tilgjengelig» utseendet.

Endringen består i at toppen av hodet til Android-roboten integreres i selve logoen, samtidig som den får en ny grønnfarge. Logoteksten endrer også farge, fra den gjenkjennelige grønnfargen til svart. Google sier årsaken er at grønt i mange tilfeller er vanskelig å lese.

Slik ser den nye logoen ut. Foto: Google

Slippes snart

Sist gang Android-logoen fikk en ansiktsløftning var i 2014, da logoteksten ble endret fra en stilisert og lettere uleselig versjon til den vi er kjent med i dag.

Android 10 er for tiden i åpen beta og skal få en endelig lansering en gang i løpet av tredje kvartal, som betyr at det ikke er langt unna. Den første betaen ble kunngjort i mars, og blant nyhetene er støtte for brettbare skjermer, enklere deling av innhold og bedre Wifi- og fotofunksjonalitet.

Personvernet skal også forbedres, blant annet i form av nytt tillatelsessystem. På Googles I/O-konferanse i mai i år kom det ellers frem at Android 10 vil kunne motta mange sikkerhetsoppdateringer direkte fra Google, men da kun for utvalgte moduler.

