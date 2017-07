Google Glass gjør comeback i bedriftsmarkedet

Da Google sluttet å selge Google Glass-brillene i januar 2015, trodde mange at dette var enden på prosjektet. Men nå viser det seg at Google-eieren Alphabet ikke droppet Glass-prosjektet. Tvert imot har selskapet, gjennom X-virksomheten, videreutviklet produktet gjennom et spesielt kundeprogram hvor ansatte i mer enn 50 bedrifter har tatt i bruk brillene på arbeidsplassen.

Dette inkluderer selskaper som DHL, Opel, Volkswagen, Samsung, Boeing og GE Aviation.

For bedriftsmarkedet

I et blogginnlegg skriver Jay Kothari, prosjektleder for Glass hos X, at en bedriftsversjon av brillene, Glass Enterprise Edition, nå vil bli gjort tilgjengelig for flere virksomheter gjennom en rekke partnere som tilbyr briller som er utstyrt med spesialiserte programvareløsninger.

I blogginnlegget nevner Kothary blant annet at ansatte hos GE Aviation, som monterer og reparerer flymotorer, bruker brillene til å vise monteringsinstruksjoner ved hjelp av blant annet illustrasjoner, animasjoner og videoer. Dette gjøres innenfor synsfeltet til den ansatte.

GE Aviation mener at bruken av brillene ikke bare har økt effektiviteten til teknikerne, som slipper å avbryte arbeidet for å finne ut hva de skal gjøre i neste skritt, noe de har måttet dersom de har brukt en vanlig pc eller en perm med monteringsanvisninger.

I tillegg skal mengden av feil under monteringene og reparasjonene ha blitt redusert etter at teknikerne tok i bruk Glass-brillene.

Brillene som GE Aviation-teknikerne benytter, er utstyrt med Skylight-programvaren til selskapet Upskill, som selskapet omtaler som industriell, utvidet virkelighet.

Bedre maskinvare

Prototypene som Google solgte fram 2015, var mest rettet mot forbrukere. De fikk betydelig kritikk, både på grunn av utseende og av personvernårsaker. På en arbeidsplass har slike faktorer gjerne mindre betydning.

De nye og forbedrede Glass Enterprise Edition-brillene. Foto: X

I løpet av det to årene som har gått, har X-virksomheten samarbeidet med en rekke partnere for å bygge programvare på toppen av Glass. Dette har særlig blitt konsentrert rundt områder som produksjon, logistikk, «på stedet»-tjenester og helse, hvor det kan være ekstra nyttig å kunne få tilgang til informasjon uten å måtte legge fra seg det man har i hendene.

Også selve maskinvaren skal være forbedret. Blant annet skal den være lettere, har større regnekraft og bedre batteritid.

Hvor mye brillene selges for, er uklart, da de nå leveres som en del av spesialtilpassede pakker. Men løsningen framstår som enklere, på godt og vondt, sammenlignet med for eksempel Microsofts Hololens, som også blir delvis rettet mot bedriftsmarkedet.

Oppdatert programvare

Mange Google Glass-brukere ble overrasket i juni da Google for første gang på nesten tre år kom med en mindre programvareoppdatering til brillene.

