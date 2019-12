Google-grunnleggerne trekker seg etter 21 år ved roret

I 21 år har de ledet et av verdens største og mest innflytelsesrike IT-selskaper, men nå er det omsider slutt for de to suksessrike entreprenørene.

I en pressemelding kunngjør Googles moderselskap Alphabet at Google-grunnleggerne Larry Page and Sergey Brin fratrer sine stillinger som henholdsvis administrerende direktør og president for Alphabet.

Google-sjefen overtar

Fratredelsene medfører at dagens Google-sjef Sundar Pichai blir toppsjef for både Google og Alphabet, mens Page og Brin fortsetter å være hovedaksjonærer og styremedlemmer.

– Nå som Alphabet er godt etablert, og Google og de øvrige satsingene opererer effektivt som uavhengige selskaper, er det et naturlig tidspunkt for forenkling av vår styringsstruktur. Vi har aldri ønsket å holde fast på styringsroller når vi mener at det finnes bedre måter å lede selskapet på, skriver Brin og Page i et personlig brev.

– Selv om det har vært et privilegium å være dypt involvert i den daglige styringen av selskapet i så lang tid, mener vi at det er på tide å innta rollen som stolte foreldre ved å tilby råd og kjærlighet, men ikke daglig mas, skriver grunnleggerne spøkefullt.

Startet i 1998

Den nye toppsjefen for begge selskapene skriver på sin side at fratredelsene trolig ikke vil innebære vesentlig endringer i måten selskapene blir styrt på.

– Jeg vil være tydelig på at denne overgangen ikke vil påvirke strukturen hos Alphabet eller arbeidet vi gjør fra dag til dag. Jeg vil fortsette å være veldig fokusert på Google og det dype arbeidet vi gjør for å presse grensene for datateknologi og bygge et mer nyttig Google for alle, skriver Sundar Pichai.

Pichai ble ansatt i Google i 2004 og var med å lede utviklingen av Chrome-nettleseren og Google Toolbar. I 2014 ble han utnevnt til produktsjef for alle selskapets produkter, og i 2015 fikk han stillingen som Google-toppsjef.

Sergey Brin og Larry Page grunnla Google i 1998 mens de begge var studenter ved Stanford University, som ligger i hjertet av det såkalte Silicon Valley-området sør for San Francisco. I dag har selskapet rundt 114 000 ansatte globalt og hadde en omsetning på 136 milliarder dollar i 2018, ifølge Statista.

