Kan være ulovlig: EU etterforsker Googles innsamling av brukerdata

Nyhetsbyrået Reuters melder at Google er under etterforskning av EU for mulige brudd på personvernlovgivningen. Etterforskningen dreier seg om søkegigantens innsamling av data fra brukere.

EU-kommisjonen bekreftet overfor nyhetsbyrået at de er i ferd med å undersøke hvorfor og hvordan Google samler data. Etterforskningen er ennå i en tidlig fase, og det foreligger få detaljer.

Fokuserer på kjernetjenestene

Reuters har imidlertid fått tilgang til et lekket dokument som indikerer at EU ser på data relatert til lokale søketjenester, internett-annonsering, tjenester for målretting av annonser, påloggingstjenester og nettlesere.

Det meste av Googles kjernetjenester ser med andre ord ut til å være under lupen hos EU-kommisjonen.

Dermed er det altså tydelig at EU fremdeles retter et kritisk blikk mot søkegiganten, tross at organisasjonen ved flere anledninger både har etterforsket selskapet og ilagt saftige bøter.

Google har tidligere vært i EU-søkelyset i forbindelse med den omfattende GDPR-personvernlovgivningen, og selskapet har blitt pålagt å praktisere «retten til å bli glemt» – altså at folk kan be om sletting av personopplysninger – i EU-området.

Flere store bøter

I 2017 fikk Google en rekordbot som tilsvarte rundt 23 milliarder kroner for misbruk av markedsdominans som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt, nærmere bestemt Googles tjeneste for prissammenligning.

I fjor fikk selskapet en bot på 40 milliarder kroner med den begrunnelse av Google har utnyttet operativsystemet Android til å «sementere sin dominans» for egen søkemotor. I mars i år ila EU-kommisjonen en bot tilsvarende 13,7 milliarder kroner for misbruk av dominans i markedet for nettannonser.

