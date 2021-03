Google lover å aldri mer spore deg på tvers av nettsider

Google har den siste tiden forsøkt å jekke opp innsatsen for å forbedre renommeet sitt innen personvern, som blant annet har fått selskapet til å fase ut støtte for tredjepartscookies – eller informasjonskapsler på norsk. Nå har Google kommet med en ny oppdatering om arbeidet.

På sin offisielle blogg svarer Google kritikere som hevder at Google kommer til å erstatte tredjepartscookies med andre løsninger for å kunne fortsette å spore individer på tvers av nettsider.

Dropper alle identifikatorer

– I dag gjør vi det klart at straks tredjepartscookies er faset ut, vil vi ikke til å bygge alternative identifikatorer for å spore individer når de surfer på nettet, ei heller vil vi bruke dem i våre produkter, skriver David Temkin ved Googles Ads Privacy and Trust-avdeling, og legger til:

– Folk bør ikke akseptere å bli sporet på tvers av nettet for å få fordelene av relevant annonsering. Og annonsører behøver ikke å spore individuelle forbrukere på tvers av nettet for å få ytelsesfordelene ved digital annonsering.

Det var allerede i 2019 at Google gjorde det kjent at selskapet ser etter nye løsninger som både tar hensyn til behovene til annonsørene og som tar vare på personvernet til brukerne. Google kaller dette initiativet for Privacy Sandbox.

Et viktig ledd ledd i initiativet er Federated Learning Cohorts-løsningen (Floc), som i korte trekk innebærer å «gjemme» enkeltindivider i større grupper av mennesker med samme interesser, for å bevare den enkeltes anonymitet.

Skal testes ut snart

Google skriver i det nye blogginnlegg sitt at Chrome skal gjøre Floc tilgjengelig for offentlig testing snart, og selskapet planlegger å starte testingen med annonsører i løpet av det andre kvartalet i år.

Selskapet minner også om at Chrome i april skal få den første av de nye brukerkontrollene som er planlagt til nettleseren som ledd i Privacy Sandbox-initiativet. Disse nye kontrollene har til formål å la brukere justere i hvilken grad innhold er tilpasset dem, samtidig som private data holdes private.

Den første kontrollen som lanseres skal være en enkel av/på-knapp, men Google skal utvide antallet kontroller kraftig i de kommende månedene.

Andre aktører jobber for øvrig også med alternative løsninger for hindring av sporing. Som digi.no rapporterte nylig har Firefox for eksempel lansert en ny funksjon som legger tredjepartscookier i en «kakeboks» som forhindrer dem i å bli delt med andre nettsider.