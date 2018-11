Google lover tøffere behandling av nettsteder med villedende annonser

Allerede i fjor utstyrte Google nettleseren Chrome med funksjonalitet som skal kunne blokkere en del annonser hvor det brukes teknikker som villeder brukerne, for eksempel ved brukerens forsøk på å lukke annonsene bare fører til omdirigering eller at det åpnes nye annonser i nye faner, vinduer eller lag som legges over det innholdet brukeren faktisk ønsker å se.

Men i et nytt blogginnlegg innrømmer selskapet at denne Chrome-funksjonaliteten på ingen måte fungerer godt nok – under halvparten av forsøkene på villedning blir i dag blokkert, opplyser selskapet.

Generelt kan det sies at dersom brukeren opplever noe sånt på et nettsted, så bør vedkommende ha veldig gode grunner før det gjøres et nytt besøk på dette nettstedet. Det kan skje uhell også hos seriøse nettsteder, men da blir problemene raskt rettet opp.

Stopper inntektene

Uansett ønsker Google å forbedre opplevelsen også til dem som har forvillet seg inn på nettsteder hvor villedende annonseteknikker er utbredt, og denne gang tar selskapet fram den store pisken.

Fra og med Chrome 71, som også ellers kommer med en del nytt, vil nettleseren blokkere alle annonsene fra nettsteder med det Google kaller vedvarende, villende opplevelser. Det vil si at store deler av inntektsstrømmen rett og slett vil stoppe opp for disse nettstedene, siden så stor andel av brukerne tross alt bruker Chrome.

Kan bli varslet

Ifølge Google dreier det seg foreløpig om et mindre antall nettsteder. Nettstedeiere som har registrert nettstedet sitt i Googles Search Console, vil bli gitt en frist på minst 30 dagers å rette opp i problemene, før alle annonsene blir blokkert. De registrerte nettstedeierne vil bli varslet via epost.

Det er også mulig å gå inn på denne siden for å se om de registrerte nettstedene man eier, for å se om disse har blitt gjennomgått og med hvilket resultat. Dersom nettstedet ikke har bestått gjennomgangen, har nettstedeieren mulighet til å rette problemene og be om en ny gjennomgang.

For Chrome-brukerne vil det være mulig å skru av hele annonsefilteret. For brukere som ikke syns at tiltakene til Google går langt nok, finnes det selvfølgelig nettlesertillegg som blokkerer det aller meste.

