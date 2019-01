Google øker G Suite-prisene

Google kunngjorde i går at selskapet for første gang siden lanseringen justerer opp prisene til selskapets virksomhetsrettede samling av produktivitets- og samarbeidsverktøy, G Suite.

Samlingen ble lansert i 2006 under navnet Google Apps for Your Domain og besto da av tjenestene Gmail, Calendar, Docs, Sheets og Admin Console. I dag er G Suite en direkte konkurrent til Microsofts Office 365.

20 prosent

For kunder med G Suite Basic Edition, økes månedsprisen fra 5 til 6 dollar per bruker. For kunder med G Suite Business Edition, økes månedsprisen fra 10 til 12 dollar per bruker.

Prisene for G Suite Enterprise Edition blir derimot ikke endret. Prisendringene vil gjelde fra den 2. april i år.

I noen tilfeller vil det være lokale variasjoner, spesielt de stedene hvor kundene faktureres med lokal valuta.

Hvor stor prisøkningen vil være i euro, som mange norske kunder forholder seg til, er foreløpig uklart. I dag koster Basic Edition 4 euro per bruker per måned, Business Edition koster 8 euro, mens Enterprise Edition koster 23 euro.

Forklaringen

I et blogginnlegg forklarer Google prisøkningen med at G Suite nå tilbyr langt flere tjenester enn for tolv år siden, uten at prisene har blitt økt i denne perioden.

Ifølge Google er det mer enn 4 millioner virksomheter som bruker G Suite. De siste årene har antallet kunder vokst med i gjennomsnitt en halv million i året.

I tillegg brukes G Suite for Education av rundt 80 millioner studenter.

Leste du denne? Google bruker .new-domenet til lage snarveier i Docs og G Suite